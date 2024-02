Starke Defense, Top-Wurfquote: Niners Chemnitz bereit für den Bayern-Kracher!

Chemnitz - Auf den ältesten Spieler im Niners-Kader war auch gegen Oldenburg Verlass! Spielmacher DeAndre Lansdowne (34) sorgte am Samstag mit seinem Buzzer Beater am Ende des dritten und dem erfolgreichen Distanzwurf zu Beginn des vierten Viertels zum 62:54 für die vorentscheidenden Momente im Heimspiel gegen EWE Baskets Oldenburg .

Spielmacher DeAndre Lansdowne (34) sorgte am Samstag mit seinem Buzzer Beater für die vorentscheidenden Momente im Niners-Heimspiel gegen EWE Baskets Oldenburg. © IMAGO / Fotostand

Am Ende feierten die Chemnitzer vor 4700 Zuschauern einen deutlichen 87:69 (44:43)-Sieg und blieben zum 17. Mal ungeschlagen.

"Wir haben einfach einen großartigen Trainer und eine tolle Mannschaft", betonte Lansdowne, der mit 21 Punkten aus dem Spiel ging: "Jetzt freuen wir uns auf das Duell mit dem FC Bayern."



Am Dienstag um 20 Uhr tritt der Spitzenreiter bei seinem ärgsten Verfolger an. Das Hinspiel in Chemnitz hatten die Münchner im Januar mit 86:73 gewonnen.

Gegen Oldenburg mussten die Niners lange Zeit Basketball arbeiten. Die Gäste verteidigten stark. Im letzten Viertel schwanden ihre Kräfte. Chemnitz kam in diesem Abschnitt auf 28 Zähler und letztlich zu einem klaren Heimsieg.

"Wir haben defensiv an die hohe Intensität aus dem Europe-Cup-Spiel gegen Leiden angeknüpft und vor allem in der zweiten Hälfte hinten einen starken Job gemacht", lobte Trainer Rodrigo Pastore (51).