Ticketverkauf boomt! Knacken die Niners erstmals die 2500er-Marke?

Chemnitz - Bis zum ersten Heimspiel am 22. September gegen Vorjahresmeister Ulm müssen sich die Fans der Niners Chemnitz noch etwas gedulden. Doch das Basketball -Fieber und die Vorfreude steigen.

Einmal Chemnitz, immer Chemnitz: Die Fans der Niners werden auch in der kommenden Saison eine Macht sein. © IMAGO/Camera4+

Nachdem die bisherigen Dauerkarten-Besitzer von ihrem Vorkaufsrecht reichlich Gebrauch machten und mehr Saisontickets als in den vergangenen Jahren gebucht wurden, läuft ab sofort und bis Anfang September der freie Verkauf für Neuinteressenten.

"Aufgrund der hohen Nachfrage hoffen wir, dass wir erstmals die Marke von 2500 Dauerkarten durchbrechen können", erklärt Pressesprecher Matthias Pattloch. Die frei übertragbaren Tickets gibt es in den Varianten "All Inclusive" und "BBL-Hauptrunde".

Der Europe-Cup-Sieger wird in der Bundesliga sowie der ersten Champions-League-Gruppenphase insgesamt 19 Heimspiele bestreiten. Je nachdem, wie erfolgreich das Team von Trainer Rodrigo Pastore (51) abschneidet, sind weitere Begegnungen in den BBL-Playoffs, im Pokal oder in der Champions League möglich.

Das erste Punktspiel bestreitet das Pastore-Team am 20. September beim Meister Bayern München.