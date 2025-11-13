"Zu undiszipliniert, zu wild!": Niners zahlen im EuroCup erneut viel Lehrgeld

Chemnitz - Die Niners können mit den europäischen Topteams mithalten. Für Siege reicht es aber (noch) nicht.

Diskutierte mit den Schiedsrichtern und bekam direkt ein zweites Foul hinterher: Niners-Spieler Yordan Minchev (27). © Imago / Jan Huebner

Vor 3150 Zuschauern agierten die Chemnitzer am Mittwochabend bis Ende des dritten Viertels (56:56) mit Budućnost Podgorica auf Augenhöhe. In den letzten zehn Minuten lief beim Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) nicht mehr viel zusammen. Das Ergebnis: deutliches 71:84 (39:37). Bester Mann bei den Gastgebern: Kevin Yebo (29) mit 20 Punkten und sieben Rebounds.

Im ULEB EuroCup war das für die Niners im siebten Spiel die fünfte Niederlage. "Die Mannschaft hatte sich sehr viel vorgenommen. Doch dann sind wir wieder undiszipliniert und zu wild", ärgerte sich Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold und meinte damit in erster Linie Yordan Minchev (27).

Der Bulgare, zu diesem Zeitpunkt mit elf Punkten erfolgreichster Werfer, nahm sich in der zweiten Halbzeit selbst aus dem Rennen.

Nach einem technischen Foul diskutierte er mit den Schiedsrichtern und bekam direkt ein zweites hinterher. Das bedeutete: Disqualifikation, Spielende.