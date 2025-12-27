Vier Siege in zehn Tagen! Niners liefern zum Jahresende reichlich Spektakel
Chemnitz - Zweimal Spektakel, zweimal Sieger: Das Weihnachten 2025 werden die Fans der Niners Chemnitz so schnell nicht vergessen!
Am Dienstagabend erkämpfte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) im ULEB EuroCup einen sensationellen 97:95-Heimsieg gegen Titelanwärter Besiktas Istanbul. Die fast ausverkaufte Messe Chemnitz war so laut wie nie zuvor. Die Zuschauer eskalierten.
Drei Tage später zogen die Niners mit über 1000 Anhängern in die Arena Leipzig ein. Die Gästefans sorgten für Heimspiel-Atmosphäre. Das Pastore-Team zahlte mit dem heiß ersehnten "Derbysieg" zurück: 94:90 (50:46) gegen Pokalsieger Mitteldeutscher BC.
"Ein Basketball-Spiel vor dieser Kulisse - das ist einfach geil", war Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold hellauf begeistert. Es war die zweitgrößte Heimspielkulisse in der Vereinsgeschichte des MBC nach den 7300 am 25. Januar 2014 in Leipzig gegen Bayern München (90:97 n.V.).
Bei den gastgebenden Weißenfelsern ragten mit Charles Callison (30 Punkte) und Kyrie Thomas (24) zwei Korbjäger heraus. Zum achten Saisonsieg für die Wölfe reichten ihre Leistungen nicht.
Folgt am Dienstagabend das nächste Spektakel für die Niners?
Die Niners hatten zweifellos Glück, dass Callison Mitte des dritten Viertels früh sein viertes Foul kassierte und der treffsichere US-Spielmacher längere Zeit auf der Bank verbrachte.
Bei den Gästen überzeugte einmal mehr Amadou Sow mit 21 Punkten und neun Rebounds. Corey Davis sorgte in der entscheidenden Phase für jene Stabilität, die Chemnitz brauchte, um das enge Ostderby für sich zu entscheiden. Der US-Guard lieferte mit 18 Zählern und elf Assists ein lupenreines Double-Double ab.
16-mal wechselte die Führung in diesem packenden Ostderby hin und her. Weißenfels hatte bei den Rebounds (38:29) die Nase vorn. Die Chemnitzer ließen den Ball besser laufen. Sie hatten bei den Assists (22:11) deutlich die Nase vorn.
Für die Niners war es innerhalb von zehn Tagen der vierte (!) Sieg - zwei in der BBL, zwei im EuroCup. Und sie haben noch nicht fertig. Am Dienstagabend treten sie schon wieder an.
Im letzten Heimspiel des Jahres kommt Aufsteiger Trier (aktuell Dritter) in die Messe Chemnitz. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Folgt Spektakel Nummer drei?
