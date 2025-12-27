Vier Siege in zehn Tagen! Niners liefern zum Jahresende reichlich Spektakel

Chemnitz - Zweimal Spektakel, zweimal Sieger: Das Weihnachten 2025 werden die Fans der Niners Chemnitz so schnell nicht vergessen!

Die Niners konnten am Freitagabend feiern: Sie gewannen innerhalb von zehn Tagen vier Spiele. © IMAGO / Alexander Trienitz

Am Dienstagabend erkämpfte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) im ULEB EuroCup einen sensationellen 97:95-Heimsieg gegen Titelanwärter Besiktas Istanbul. Die fast ausverkaufte Messe Chemnitz war so laut wie nie zuvor. Die Zuschauer eskalierten.

Drei Tage später zogen die Niners mit über 1000 Anhängern in die Arena Leipzig ein. Die Gästefans sorgten für Heimspiel-Atmosphäre. Das Pastore-Team zahlte mit dem heiß ersehnten "Derbysieg" zurück: 94:90 (50:46) gegen Pokalsieger Mitteldeutscher BC.

"Ein Basketball-Spiel vor dieser Kulisse - das ist einfach geil", war Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold hellauf begeistert. Es war die zweitgrößte Heimspielkulisse in der Vereinsgeschichte des MBC nach den 7300 am 25. Januar 2014 in Leipzig gegen Bayern München (90:97 n.V.).

Bei den gastgebenden Weißenfelsern ragten mit Charles Callison (30 Punkte) und Kyrie Thomas (24) zwei Korbjäger heraus. Zum achten Saisonsieg für die Wölfe reichten ihre Leistungen nicht.