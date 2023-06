Porno-Zoff im Netz: Erotik-Sternchen droht NBA-Profi mit Sextape!

Moriah Mills (32) warf Zion Williamson (22) auf Twitter schwere Vorwürfe an den Kopf. © Screenshot/TikTok/moriahmillsss, Screenshot/Twitter/Qurandale

Die Erotik-Darstellerin teilte auch angebliche Chat-Verläufe mit dem NBA-Star. Diese sollen offenbar beweisen, dass Williamson die 32-Jährige von einem Umzug nach New Orleans überzeugen wollte.

Nur ein paar Tage später erhöhte Mills dann die Schlagzahl und bombardierte den 1,98-Meter-Riesen mit einer Reihe von irritierenden Tweets und der pikanten Drohung.



"Ich habe Sextapes von mir und Zion Williamson und er hat sie auch auf seinem Telefon", schrieb sie und fügte in Richtung seines Arbeitgebers an: "Transferiert ihn sofort, er verdient es nicht, in New Orleans zu sein!"

Inzwischen wurde der Twitter-Account von Mills vorerst gesperrt.

Tatsächlich soll der erste Pick des NBA-Drafts von 2019 kurz vor einem Wechsel stehen. "Gestern hat mir jemand, dem ich vertraue, gesagt, dass er am Donnerstag nicht mehr Teil der Mannschaft sein wird", vermeldete der anerkannte Experte Bill Simmons (53) am Dienstag in seinem Podcast "The Ringer".

Seit seiner Ankunft mit großen Vorschusslorbeeren in der US-amerikanischen Basketball-Königsklasse hat Williamson verletzungsbedingt nur 114 Spiele absolvieren können.