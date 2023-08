Taifun bedroht die Basketball-WM und könnte deutsches Lager treffen!

"Unwetter dieser Art kommen in der Region häufig vor und die örtlichen Behörden sind auf solche Situationen bestens vorbereitet", hieß es in der Meldung der Organisatoren.

Dort ist bis einschließlich Sonntag auch die DBB-Auswahl um NBA-Star Dennis Schröder (29) untergebracht. Am Freitag steht für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert (64) die erste Partie der Zwischenrunde an.

Trotz der Sturmwarnung war DBB-Coach Herbert Gordon (64) zum Scherzen aufgelegt. © Matthias Stickel/dpa

Im deutschen Lager reagierte man mit Blick auf die nächste Begegnung allerdings gelassen auf die Unwetterwarnung.

"Ich habe davon gehört. Ich weiß nicht, ob wir da etwas in unseren Händen haben. Am Freitag soll einer kommen, hoffentlich sind wir am Freitagabend der Taifun", sagte Coach Herbert am Dienstag nach dem beeindruckenden 101:75-Erfolg gegen Finnland.

Stressmomente abseits des Courts ist das DBB-Team ohnehin schon gewohnt. In der vergangenen Woche wurden die Profis vor dem WM-Auftakt gegen vier Uhr nachts bereits von einem Raketenalarm geweckt.

Der sollte Touristen und die Bevölkerung vor einem Raketenstart in Nordkorea warnen. Am Ende entpuppte sich die Aktion als gescheiterter Versuch, einen Spionagesatelliten über den Süden Japans hinweg in die Erdumlaufbahn zu bringen.

Allerdings haben sich die DBB-Korbjäger davon nicht ablenken lassen. Gegen Gastgeber Japan gelang zum Start ein klarer 81:63-Erfolg, anschließend wurde auch Australien in einem 85:82-Thriller besiegt.