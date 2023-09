"World Champions of Germany": Deutschland feiert unsere Basketball-Helden!

Manila (Philippinen) - Grenzenloser Jubel! Mit dem Triumph im WM-Finale gegen Serbien ist der deutschen Basketball-Nationalmannschaft wortwörtlich der große Wurf geglückt. Erstmals überhaupt und völlig überraschend setzte sich die DBB-Auswahl auf den Weltmeister-Thron und löste damit in den sozialen Netzwerken eine Welle der Begeisterung aus.

"World Champions of Germany", zwitscherte BVB-Profi Mats Hummels (34) und spielte damit auf eine Aussage des US-amerikanischen Sprint-Stars Noah Lyles (26) an.

"Es ist irre, so stolz", schrieb etwa Toni Kroos (33). "Eine unglaubliche Leistung", befand Bastian Schweinsteiger (39). Ein anderer WM-Held von Rio konnte sich eine kleine Spitze über den Großen Teich zudem nicht verkneifen.

Leider konnte "Dirkules" nicht persönlich in Manila anwesend sein, nachdem er noch zwei Vorrundenspiele seiner Erben im japanischen Okinawa live vor Ort verfolgt hatte.

Den Anfang machte natürlich die größte deutsche Korb-Legende: "Weltmeister! Unfassbar! Was für ein Team!", platzte es auf X (vormals Twitter) aus Dirk Nowitzki (45) heraus.

Erstmals legte eine deutsche Mannschaft ihre Hände an den funkelnden WM-Pott. © Michael Conroy/AP/dpa

Der dreifache Goldmedaillen-Gewinner von Budapest hatte auf einer Pressekonferenz die heimische Elite-Liga NBA kritisiert, die jährlich den "World Champion" kürt, obwohl nur Teams aus den Vereinigten Staaten am Wettbewerb teilnehmen. Dafür kassierte der Sprinter wiederum reichlich Gegenwind aus seiner Heimat.

Am internationalen Charakter des deutschen Sieges besteht dagegen kein Zweifel, wie auch Kommentatoren-Legende Frank Buschmann (58) unterstrich: "Das beste Team, fertig! Weltmeister, fertig! Ich liebe diesen Sport und dieses Team", so der TV-Star.

Auch die politische Führungsetage reihte sich brav in die Glückwünsche ein. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) gratulierten auch Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD).

Ex-DBB-Kapitän und ZDF-Experte Robin Benzing (34) zeigte sich noch während der Übertragung gerührt: "Wenn ich die Bilder sehe, kommen mir fast die Tränen. Die Mannschaft hat so einen Willen gezeigt, sie ist im Turnier immer besser geworden. Es ist einfach unglaublich."

Ein besonderes Lob gab es für seinen Nachfolger: "Meine Hochachtung an Dennis, ich freue mich sehr, dass er jetzt am Ziel angekommen ist. Er ist wirklich gewachsen. Wie er die Mannschaft die letzten Jahre getragen hat - was für ein Anführer!"