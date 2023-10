Bittere Tränen nach Olympia-Aus: Deutschen Turnerinnen fehlen 0,17 Punkte!

Antwerpen (Belgien) - Im deutschen Turn-Lager herrscht Niedergeschlagenheit. Das Frauen-Team verpasst hauchdünn Olympia . Eine Ex-Weltmeisterin hat dennoch einen Startplatz in Paris sicher.

Im DTB-Team herrschte nach der verpassten Olympia-Qualifikation tiefe Enttäuschung. © Tom Weller/Deutscher Turner-Bund/dpa

"Brutal", "bitter", "Schock": Das unerwartete und hauchdünne Olympia-Aus für das Frauen-Team hat im deutschen Turn-Lager eine tiefe Enttäuschung hinterlassen. Die Winzigkeit von 0,169 Punkten fehlte der von Verletzungsausfällen gebeutelten Riege am Montag bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen für das ersehnte Ticket zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris.

"Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir sind hierhergekommen, um mindestens einen Platz besser zu sein, als wir es am Ende sind. Das ist total bitter", sagte Thomas Gutekunst, Sportdirektor des Deutschen Turner-Bundes (DTB), geknickt.



"Brutal" nannte er den Mini-Rückstand auf die glücklichen Südkoreanerinnen. Durch Platz 13 in der Qualifikation gab es für den DTB lediglich einen Quotenplatz für Paris.

Einzig Pauline Schäfer-Betz (26) hätte Grund zur Freude gehabt. Die Chemnitzerin hat sich als beste deutsche Mehrkämpferin in Antwerpen einen persönlichen Startplatz in Paris gesichert. Zudem erreichte sie die WM-Finals im Vierkampf und am Schwebebalken.

Doch die 26-Jährige litt wie die ebenfalls fürs Mehrkampf-Finale qualifizierte Sarah Voss (23, Köln) sowie Meolie Jauch (16, Stuttgart), Karina Schönmaier und Lea Marie Quaas (beide 18, Chemnitz) unter dem unglücklichen Olympia-Aus und musste sich sortieren.