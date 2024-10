Bodybuilder bricht im Fitnessstudio zusammen, wenig später ist er tot

Rio de Janeiro - Schon wieder erschüttert ein tragischer Todesfall die Bodybuilder -Szene. Erst im September war ein Athlet auf tragische Art und Weise in Australien ums Leben gekommen , jetzt starb ein ehemaliger MMA-Star kurz nach dem Training in einem Fitnessstudio.

Er war Vorreiter der MMA-Szene in Brasilien: André Mussi (†48). Nun verstarb er nach einem Training im Fitnessstudio. © Bildmontage: Screenshot/X/Combate, Metropoles

Wie "Globo" berichtet, ist der beliebte Bodybuilder André Mussi (48) tot. Kurz nachdem er seine Session in einem Studio in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro beendet hatte, kollabierte er am Dienstag.

Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, die Ärzte kämpften dort um sein Leben, konnten aber nichts mehr für ihn tun. Die Todesursache steht noch nicht fest. Er hinterlässt seine Frau und den gemeinsamen Sohn.

Mussi wurde vor allem als MMA-Kämpfer bekannt, weil er einer der ersten und erfolgreichsten war, die den Sport in Brasilien professionell ausübten. In seiner Karriere gewann er zwischen 2004 und 2010 insgesamt elf Kämpfe. Sie wurden in Brasilien, Mexiko, den USA oder Portugal ausgetragen.

"Er war ein wichtiger Teil des modernen MMA. Er hat das Geschäftsmodell reformiert und den Sport in Brasilien professionalisiert", sagt sein guter Freund Renato Velame (41) dem Globo.