"Bleiben hoffnungsvoll": Profiboxerin bricht plötzlich zusammen und liegt im künstlichen Koma

Dänemark - Die Boxwelt bangt um Raven Chapman (32)! Bereits vor rund zwei Wochen brach die britische Kämpferin nach einer Sparring-Session plötzlich zusammen, musste notoperiert werden und liegt seitdem im künstlichen Koma. Jetzt teilte ihr Team ein Update, das aber leider noch nicht aufatmen lässt.

Raven Chapman (32, r.) im März 2025 beim Kampf um den erstmals vergebenen britischen Federgewichtstitel der Frauen. © BEN STANSALL / AFP

Bereits am 24. Juli kollabierte die 32-Jährige nach dem Training in Dänemark, wie ihr Management "Vote Boxing" am Mittwoch auf Instagram mitteilte.

"Sofort wurden Rettungskräfte alarmiert und sie wurde mit einem Hubschrauber in ein örtliches Krankenhaus geflogen", hieß es in dem Statement weiter. "Bei ihr wurde ein Hirnhämatom und ein Hirnödem diagnostiziert."

Im Zuge der Not-OP konnten die Ärzte die Blutung demnach stoppen und die Schwellung unter Kontrolle bringen. Am Dienstag seien ihre Beruhigungsmittel abgesetzt worden, sie werde allerdings weiter behandelt und derzeit für eine Rückführung nach Großbritannien vorbereitet.

Dort werde "ihre Rehabilitation voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen", schrieb das Management. "Ihre Ärzte tun alles, um ihre Genesung zu unterstützen, und wir bleiben hoffnungsvoll, während sie diese unglaublich schwierige Zeit durchsteht."

Chapmans Familie befinde sich aktuell zur Unterstützung bei ihr in Dänemark.