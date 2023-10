Eklat: MMA-Kämpfer würgt OnlyFans-Star ohnmächtig und wirft Gegner Mikro ins Gesicht

Manchester - Was ist eigentlich vor diesem Boxkampf los? Schon kurz nach der Bekanntgabe des Duells von Influencer Logan Paul (28) mit MMA-Kämpfer Dillon Danis (30) brach der Hass zwischen den beiden aus.

Erst warf Dillon Danis (30) seinem Gegner Logan Paul (28) ein Mikrofon ins Gesicht, dann würgte er OnlyFans-Star Elle Brooke (25). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dillondanis

Nun stehen sie sich am Samstag ab 20 Uhr im Ring von Manchester (live auf DAZN) gegenüber. Kurz vor dem Gipfel flogen nicht nur Giftpfeile, sondern sogar ein Mikrofon.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag setzte Danis den ersten Wirkungstreffer, in dem er seinem Kontrahenten kurzerhand das Mikrofon, das er in der Hand hielt, ins Gesicht donnerte.

Paul, dessen Bruder Jake (26) zuletzt ebenfalls mit seinen Box-Kämpfen, aber vor allem seiner Liebe zu Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam (24) für Furore sorgte, hatte zuvor eine Wasserflasche in Richtung Danis geworfen. Diese verfehlte ihr Ziel jedoch.

Paul erlitt bei der Attacke einen bösen Cut auf der rechten Wange und fing sofort an zu bluten. Auf Instagram zeigte sich der US-Amerikaner, dem fast 27 Millionen Menschen folgen, betont lässig und schrieb zu einem Bild mit verdeckten Augen: "Ich kann meine Hater nicht sehen."

Aufkommende Gerüchte, der Kampf könne aufgrund der erlittenen Verletzung nicht stattfindet, erstickte der 28-Jährige sofort im Keim: "Dillon kann mir nicht entkommen. Der Kampf findet auf jeden Fall statt, die Einsätze haben sich soeben erhöht", spielte er auf mögliche Wetten an.