René Weller liegt im Sterben: Mit diesen Worten hat sich seine Frau schon von ihm verabschiedet

Pforzheim - Schon Anfang Juli wandte sich Maria Weller (70) an die Öffentlichkeit, machte klar, dass ihr "Champ", die ehemalige Box-Legende René Weller (69), im Sterben liegt .

Sie selbst hatte es während der aufopferungsvollen Pflege ihres geliebten Mannes gesundheitlich schwer erwischt. In einer Not-Operation mussten ihre Brustimplantate entfernt werden , weil der Körper begann, das Silikon abzustoßen.

Ihr Mann habe sie daraufhin mit großen Augen angesehen und zufrieden gewirkt. "René hat im Moment noch mit einer Lungenentzündung zu kämpfen und hatte am Samstag etwas Fieber", so Maria.

"Ich habe meinem René gesagt, dass ich loslasse und ihn gehen lasse. Ich habe mich bei ihm für das wunderschöne Leben bedankt und ihm versprochen, dass es nach ihm keinen Mann mehr in meinem Leben geben wird", berichtet die 70-Jährige der Bild .

Der ehemalige Box-Star Henry Maske (59) hat vor allem vor Frau Maria den größten Respekt. © Annegret Hilse/dpa

Doch der "Champ" erweist sich als unglaublicher Kämpfer, ist am Leben. Seit 2014 leidet er an Demenz. Die Krankheit übernahm in den vergangenen Jahren immer mehr die Kontrolle über den einstigen Box-Star, zuletzt ging es rapide bergab.



Das lässt auch Box-Legende Henry Maske (59) nicht kalt. "Bei jemandem, den man glaubt zu kennen, berührt es persönlich doch weitaus mehr. Rene ist doch viel zu jung, um schon gehen zu müssen, sind auch meine Gedanken", sagte der Olympiasieger, mehrfache Welt- und Europameister gegenüber RTL.

Größten Respekt hat Maske vor Maria, die die Stärke aufbringt, ihren Mann selbst im gemeinsamen Zuhause zu pflegen.

"Seine Frau ging und geht einen Weg mit ihm, den sich niemand wünscht, leider viel zu häufig doch real ist. Ihr wünsche ich die nötige Kraft auch weiterhin. Respekt auch für sie", so der ehemalige Profi.

Doch irgendwann sind eben auch Marias Kräfte am Ende. Während sie vor einigen Wochen die Unterbringung in einem Hospiz für ihren René kategorisch ablehnte, hat sie ihn laut Bild mittlerweile dort angemeldet, für den Fall, dass sie es physisch und psychisch nicht mehr schafft, sich um ihre große Liebe zu kümmern.

Hoffentlich wird es nicht so weit kommen und Maria kann sich in den eigenen vier Wänden endgültig von ihrem Mann verabschieden.