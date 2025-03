Conor McGregor: Verurteilter MMA-Kämpfer will Präsident werden

Der ehemalige UFC-Weltmeister Conor McGregor will Präsident von Irland werden.

Von Malte Kurtz

Dublin - Was macht ein ehemaliger Kampfsportler, der in einem Vergewaltigungsprozess von einem Gericht schuldig gesprochen worden ist? Er kandidiert für das Amt des Präsidenten in Irland.

McGregor hat "volle Unterstützung" von Trump

McGregor war am Montag im Weißen Haus zu Gast. © Evan Vucci/AP/dpa McGregor will vor allem Verhindern, dass Irland den EU-Migrationspakt umsetzt. Im Zuge einer Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) hatten sich die EU-Staaten im vergangenen Jahr unter anderem darauf geeinigt, Asylsuchende fairer auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen. Dass sein Land die neue EU-Regelung bis 2026 umsetzen soll, will der Ex-Kampfsportler nicht hinnehmen: "Wer sonst wird sich der Regierung entgegenstellen und sich diesem Gesetzentwurf widersetzen? Jeder andere Präsidentschaftskandidat, den sie aufstellen, wird ihnen keinen Widerstand entgegensetzen. Ich werde!" Doch McGregor ließ ebenso durchblicken, dass er seine politischen Ziele nicht mit der Brechstange durchsetzen wolle. Er versprach seinen Wählern gar "wahre Demokratie", denn obwohl er klar gegen den Migrationspakt sei, wolle er das Volk per Referendum selbst darüber abstimmen lassen. Die Entscheidung liege schließlich "immer" beim irischen Volk, so die patriotischen Worte des 36-Jährigen. McGregors jüngster Vorstoß in die Politik folgt dabei auf einen Besuch im Weißen Haus bei US-Präsident Donald Trump (78) - jemand der weiß, wie man als verurteilter Straftäter Wahlen gewinnt.