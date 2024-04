Im Hintergrund zaubert der "Iceman": Fans prügeln sich während Neun-Darter!

Manchester (England) - Mit dem zweiten Tagessieg in Folge hat sich Darts-Wunderkind Luke Littler (17) am Donnerstagabend die Tabellenführung in der Premier League geschnappt und damit sogar das perfekte Spiel von Final-Gegner Gerwyn Price (39) in den Schatten gestellt. Getrübt wurde die Show aber von mehreren unschönen Aktionen im Publikum.