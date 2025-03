Gefühlloser Abgang nach Trauerfall? Gegner nimmt Darts-Legende in Schutz

Göttingen - Es war ein Darts-Moment , der kaum emotionaler hätte sein können: Als Ricky Evans (34) am Freitagabend mit seinem Wurf ins schmale Doppel-16-Feld den Sieg gegen Raymond van Barneveld (57) eingetütet hatte, brach er sofort in Tränen aus. Doch den Niederländer ließ die bewegende Szene zum Unmut vieler Fans eher kalt.

Ricky Evans (34) musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Mittlerweile steht er aber wieder am Oche. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Wenige Wochen nach dem tragischen Tod seiner kleinen Schwester Elisha bedeutete dem Engländer der Triumph gegen den Ex-Weltmeister bei der European Darts Trophy sichtlich viel.

Bereits im Vorfeld ließ er seine Fans auf X wissen: "Alles ist bereit für heute Abend. Dieses Spiel ist für dich, Schwesterherz."

Mit dem 6:4-Endstand brachen die Gefühle aus Evans heraus, doch der sonst als astreiner Sportsmann geltende "Barney" hatte dieses Mal keine tröstenden Worte oder Gesten parat. Nach kurzem Handschlag stürmte er erkennbar angefressen von der Bühne.

Bei den Fans im Netz kam der ziemlich gefühlskalte Abgang gar nicht gut an, unter dem offiziellen Video der PDC kommentierten mehrere Fans, dass der WM-Champion von 2007 sich für sein Verhalten schämen sollte.

Das ist auch bei "Rapid" angekommen, der seinen Kollegen daraufhin am Samstag in einem Facebook-Statement in Schutz nahm: "Ich sehe, dass Raymond im Netz unnötig viel Hass abbekommt und wollte darauf eingehen", schrieb der 34-Jährige.