Darts-Legende erlebt WM-Debakel: Das sagt Raymond van Barneveld über seine Zukunft

London - Fünf Weltmeistertitel, unzählige Major-Trophäen und viele Nachwuchsspieler, die seinetwegen die Pfeile in die Hand genommen haben: Raymond van Barneveld (58) zählt zu den größten Legenden des Darts-Sports . Bei der Weltmeisterschaft erlebte "Barney" am Mittwoch aber den nächsten Tiefpunkt mit einem desaströsen Erstrunden-Aus gegen Stefan Bellmont (36) - und ließ seine Zukunft anschließend offen.

Beendet Raymond van Barneveld (58) seine Karriere jetzt endgültig? © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Sang- und klanglos musste sich das Urgestein am Abend mit 0:3 in den Sets geschlagen geben, während sein Gegner als erster Schweizer überhaupt in die zweite Runde einzog und für die nächste Sensation des Turniers sorgte.

Im Interview nach dem Match bei "Viaplay" wirkte der 58-Jährige weder wütend noch traurig, sondern schlicht resigniert: "Was jetzt? Ja, ich bin raus", antwortete er auf die Frage, wie es nun weitergehen soll.

"Das ist jetzt schwer zu beantworten. Es war ein wirklich schlimmes Jahr und man muss sich natürlich fragen, wie es jetzt weitergehen soll. Jede Woche Schmerzen zu erleiden, das möchte niemand. Das hier trifft mich hart", fügte der niedergeschlagene Niederländer an.

Schon 2020 war van Barneveld in der ersten WM-Runde gegen den US-Amerikaner Darin Young (52) ausgeschieden und hatte anschließend seine Karriere beendet. Wenig später kündigte er aber - auch aus Geldsorgen - sein Comeback an.