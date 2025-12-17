Darts-Star "Pikachu" offenbart nach erster WM-Runde: "Schwarz vor Augen"

London - Nach seinem Auftaktsieg bei der Darts -WM in London ballte die deutsche Hoffnung Ricardo Pietreczko (31) die Fäuste und warf dann überglücklich seine Pfeile in die Fan-Massen im legendären "Ally Pally". Doch dabei musste der Berliner schon mehrfach heftig ein- und ausatmen. Hinter seiner fröhlichen Fassade sah es viel schlimmer aus als gedacht. Das enthüllte "Pikachu" nach dem Match.

"Pikachu" Ricardo Pietreczko (31) offenbarte nach seiner ersten Runde, dass es ihm während des Matches gegen Jose de Sousa (51) gar nicht gut ging. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

"Mitte des dritten Satzes hatte ich tatsächlich extreme Kreislaufprobleme. Mir ging's überhaupt nicht gut. Mir war teilweise schwarz vor Augen", erklärte er im Interview mit Sport1.

Das habe sich bis zum Ende des Matches durchgezogen und trotzdem fanden seine Darts beim Viersatz-Sieg über "The Special One" Jose de Sousa (51) öfter das anvisierte Ziel als die Pfeile des Portugiesen. "Ich bin froh, dass ich jetzt runter von der Bühne war, da es extrem warm ist", erklärte Pietreczko nach seiner erfolgreichen ersten Runde.

Schon andere Spieler hatten in den Runden zuvor von "klimatisch" schwierigen Bedingungen im Alexandra Palace berichtet. Fan-Massen in einer engen Location über viele Stunden, Scheinwerfer-Licht, Lautstärke und die Anspannung der Spieler: eine hitzige Mischung, die für den Deutschen am Dienstagabend fast zu viel war.

Und dabei lief es für den Mann aus Berlin generell richtig rund, als seine Kreislaufprobleme anfingen. Nach einem mäßigen Start, bei dem de Sousa gleich mal mit 2:0 nach Legs in Führung ging, drehte "Pikachu" auf und holte sich mit 3:2 den ersten Satz.