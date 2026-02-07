Nachfolger gefunden: Er tritt in die Fußstapfen einer Darts-Legende
Großbritannien - Sie sind die heimlichen Helden auf den Darts-Bühnen: Die Caller sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Partien, heizen dem Publikum mit "180"-Rufen ein und müssen auch mal ausrastende Pfeilwerfer in die Schranken weisen. Mit George Noble (57) hat eine Lichtgestalt seines Fachs das Mikrofon nach der Weltmeisterschaft niedergelegt. Jetzt steht sein Nachfolger fest.
Die PDC hat Owen Binks (28) als vierten Schiedsrichter in das Team für die neue Saison aufgenommen. Der Engländer soll sein offizielles Debüt am sechsten Spieltag der Premier League in Nottingham feiern.
Eingefleischten Darts-Fans könnte der 28-Jährige bereits ein Begriff sein, denn er ist schon seit Jahren auf dem Profi-Circuit unterwegs, arbeitete bislang jedoch vor allem hinter den Kulissen als Offizieller und Spotter.
"Ich bin so aufgeregt, das ist mein Kindheitstraum", freute sich Binks im Gespräch mit der PDC. "Als junger Darts-Zuschauer wollte ich immer Schiedsrichter sein. Ich werde erst glauben können, dass ich jetzt bei der Premier League als Schiedsrichter dabei bin, wenn ich da oben stehe."
Der Brite tritt dabei in die Fußstapfen von George Noble, der den Sport jahrelang als geschätzte Persönlichkeit sowie gefeierte Stimme begleitete und im Januar auch in die PDC Hall of Fame aufgenommen wurde.
Owen Binks steht für die neue Generation der Darts-Caller
Ohnehin zeichnet sich immer mehr ein Generationenwechsel auf dem Caller-Posten ab, nachdem Russ "The Voice" Bray (68) seine Karriere bereits nach der WM 2024 beendet hatte.
"Ich habe damals zu all den Caller-Legenden aufgeschaut, aber es waren immer die 180er von George, die ich als Kind imitieren wollte. Er ist die größte Inspiration für mich", schwärmte der junge Referee von seinem Vorgänger.
Binks gesellt sich jetzt zum verbleibenden Team um Kirk Bevins (39), Huw Ware (32) und Charlie Corstorphine (30).
"Ein Teil dieses Teams zu sein, ist wirklich aufregend. Ich verstehe mich mit allen sehr gut und freue mich darauf, mit ihnen um die Welt zu reisen. Das wird ein Spaß!", so Binks weiter.
