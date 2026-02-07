Nachfolger gefunden: Er tritt in die Fußstapfen einer Darts-Legende

Großbritannien - Sie sind die heimlichen Helden auf den Darts-Bühnen : Die Caller sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Partien, heizen dem Publikum mit "180"-Rufen ein und müssen auch mal ausrastende Pfeilwerfer in die Schranken weisen. Mit George Noble (57) hat eine Lichtgestalt seines Fachs das Mikrofon nach der Weltmeisterschaft niedergelegt. Jetzt steht sein Nachfolger fest.

Owen Binks (28, l.) tritt in die Fußstapfen von Caller-Legende George Noble (57). © Screenshot/Instagram/binksowen

Die PDC hat Owen Binks (28) als vierten Schiedsrichter in das Team für die neue Saison aufgenommen. Der Engländer soll sein offizielles Debüt am sechsten Spieltag der Premier League in Nottingham feiern.

Eingefleischten Darts-Fans könnte der 28-Jährige bereits ein Begriff sein, denn er ist schon seit Jahren auf dem Profi-Circuit unterwegs, arbeitete bislang jedoch vor allem hinter den Kulissen als Offizieller und Spotter.

"Ich bin so aufgeregt, das ist mein Kindheitstraum", freute sich Binks im Gespräch mit der PDC. "Als junger Darts-Zuschauer wollte ich immer Schiedsrichter sein. Ich werde erst glauben können, dass ich jetzt bei der Premier League als Schiedsrichter dabei bin, wenn ich da oben stehe."

Der Brite tritt dabei in die Fußstapfen von George Noble, der den Sport jahrelang als geschätzte Persönlichkeit sowie gefeierte Stimme begleitete und im Januar auch in die PDC Hall of Fame aufgenommen wurde.