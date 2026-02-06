Sieg zum Premier-League-Auftakt: Darts-Star van Gerwen trotzt schwerem Schlag in seinem Privatleben
Newcastle (England) - Die neue Saison der Darts Premier League startete am Donnerstagabend gleich mit einer Überraschung, als sich der zuletzt schwächelnde Michael van Gerwen (36) im niederländischen Finale gegen WM-Finalist Gian van Veen (23) den ersten Spieltagssieg schnappte. Dabei musste "MvG" erst kürzlich einen privaten Schicksalsschlag verkraften.
In Newcastle präsentierte sich "Mighty Mike" endlich mal wieder in bestechender Form und setzte sich nach Erfolgen gegen Stephen Bunting (40) sowie Luke Humphries (30) schließlich auch im Endspiel mit 6:4 gegen den "Giant" durch.
Vergangene Saison konnte der dreifache Weltmeister nicht einen einzigen PL-Tagessieg erringen, jetzt hat er die Blockade früh gelöst. "Es wird verdammt nochmal auch Zeit", sagte van Gerwen anschließend im Interview auf der Bühne.
Kurz zuvor war der 36-Jährige bei den World Masters hingegen bereits in der ersten Runde gegen Damon Heta (38) rausgeflogen, wobei er einen schwachen Average von lediglich 88 Punkten spielte. Der ausbaufähige Auftritt wurde allerdings von einem "schweren Schlag in seinem Privatleben" beeinflusst, wie Ex-Profi Vincent van der Voort (50) anschließend im "Darts Draait Door"-Podcast enthüllte.
Inzwischen äußerte sich van Gerwen im Interview mit "De Telegraaf" auch selbst zum Thema.
"Man hat nicht auf alles Einfluss. Und wenn man dann nicht ganz bei der Sache ist, spiegelt sich das schnell im Spiel wider", erklärte MvG.
Michael van Gerwen hat mittlerweile eine "dicke Elefantenhaut"
Auf Details wollte die aktuelle Nummer vier der Welt jedoch nicht eingehen: "Das geht niemanden etwas an", so van Gerwen. "Ich hatte eine beschissene Woche hinter mir. Eigentlich fast zwei Wochen."
Nach einer durchwachsenen WM mit dem Aus in der vierten Runde hatte der Niederländer mit einem Triumph zum Jahresstart bei den Bahrain Masters gleich ein Ausrufezeichen setzen können, ehe der erneute Rückschlag folgte.
Ohnehin waren die letzten Monate für van Gerwen mit der Trennung von seiner Ehefrau Daphne und der Krankheit seines Vaters sehr schwer. Ex-Profi Matt Edgar (39) prophezeite gar schon den Komplett-Absturz des Holländers.
"Alles braucht Zeit, aber dann musst du auch weitermachen, und natürlich geht das mit Höhen und Tiefen. Jeder weiß, dass ich ein sehr turbulentes Jahr hinter mir habe, auf dem Board und auch außerhalb", sagte van Gerwen nun. "Du hast keine Zeit zu trauern. Ehe du dich versiehst, steht das nächste Turnier vor der Tür, also musst du konstant wachsam sein, kontinuierlich Gas geben."
"Ich habe ziemlich viel Erfahrung und in meinem Leben schon einiges erlebt, weshalb ich mittlerweile eine dicke Elefantenhaut habe. Ich kann was ab", stellte "Mighty Mike" klar.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa