Sieg zum Premier-League-Auftakt: Darts-Star van Gerwen trotzt schwerem Schlag in seinem Privatleben

Newcastle (England) - Die neue Saison der Darts Premier League startete am Donnerstagabend gleich mit einer Überraschung, als sich der zuletzt schwächelnde Michael van Gerwen (36) im niederländischen Finale gegen WM-Finalist Gian van Veen (23) den ersten Spieltagssieg schnappte. Dabei musste "MvG" erst kürzlich einen privaten Schicksalsschlag verkraften.

Michael van Gerwen (36) hat sich den ersten Tagessieg der Darts Premier League geholt. © Henning Kaiser/dpa

In Newcastle präsentierte sich "Mighty Mike" endlich mal wieder in bestechender Form und setzte sich nach Erfolgen gegen Stephen Bunting (40) sowie Luke Humphries (30) schließlich auch im Endspiel mit 6:4 gegen den "Giant" durch.

Vergangene Saison konnte der dreifache Weltmeister nicht einen einzigen PL-Tagessieg erringen, jetzt hat er die Blockade früh gelöst. "Es wird verdammt nochmal auch Zeit", sagte van Gerwen anschließend im Interview auf der Bühne.

Kurz zuvor war der 36-Jährige bei den World Masters hingegen bereits in der ersten Runde gegen Damon Heta (38) rausgeflogen, wobei er einen schwachen Average von lediglich 88 Punkten spielte. Der ausbaufähige Auftritt wurde allerdings von einem "schweren Schlag in seinem Privatleben" beeinflusst, wie Ex-Profi Vincent van der Voort (50) anschließend im "Darts Draait Door"-Podcast enthüllte.

Inzwischen äußerte sich van Gerwen im Interview mit "De Telegraaf" auch selbst zum Thema.

"Man hat nicht auf alles Einfluss. Und wenn man dann nicht ganz bei der Sache ist, spiegelt sich das schnell im Spiel wider", erklärte MvG.