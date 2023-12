Darts-Star "veräppelt" Weltfußballer: "Muss auch den Mut haben, zu verfehlen"

London - Bei der Darts-WM startete Joe Cullen (34) am Sonntag mit einem souveränen 3:0-Erfolg ins Turnier, seit Jahren gehört er zu den Meistern seines Fachs. Kurz vor dem Auftakt hat der "Rockstar" nun sein "Geheimnis" verraten - und damit eine englische Fußball-Legende auf den Arm genommen.

Darts-Star Joe Cullen (34) hat mit einer witzigen Video-Einlage Humor bewiesen. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

In einem von der PDC in den sozialen Netzwerken geteilten Video sieht man den 34-jährigen Briten zunächst mit einem Apfel in der Hand.

Dazu erklärt er: "Ich starte mein tägliches Training damit, einen Apfel in den Mülleimer zu werfen. Aber man muss auch den Mut haben, zu verfehlen."

Anschließend lässt Cullen die Frucht durch die Luft fliegen, sein Ziel verfehlt er allerdings, bevor er sich kichernd die Hände vors Gesicht schlägt.

Bei dem Clip handelt es sich jedoch nicht etwa um den ernstgemeinten Ratschlag eines exzentrischen Pfeilwerfers, sondern vielmehr um eine Hommage an den früheren Fußballprofi und Ballon-d'Or-Gewinner Michael Owen (44).

Der machte nur wenige Wochen zuvor mit einem bizarren Interview auf sich aufmerksam, in dem er über seine Kindheit und seine ständige Suche nach Herausforderungen sprach.

"Ich habe am Abend einen Apfel gegessen und Fernsehen geschaut. Der Mülleimer stand ungefähr sechs Meter entfernt", sagte der 89-fache Nationalspieler der "Three Lions" im "Up Front"-Podcast.

Und er fügte stolz an: "Ich habe es einfach getan. Ich hatte den Mut, zu verfehlen und einen Fleck an der Wand zu hinterlassen."