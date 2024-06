Comeback nach brutaler Prügel-Attacke: Darts-Star pfeift auf Rat seiner Ärzte!

Kim Huybrechts (38) kehrt nur einen Monat nach der Prügel-Attacke schon wieder an die Scheibe zurück. © JEF MATTHEE / BELGA / AFP

Am 9. Mai feuerte der 38-Jährige sein Lieblingsteam Royal Antwerpen im Pokalfinale an, anschließend attackierte eine Gruppe junger Männer den WM-Viertelfinalisten von 2012 sowie seine Freunde, mit denen er unterwegs war.

Die Angreifer schlugen mit einem Motorradhelm auf den Pfeilwerfer ein, traten ihn noch, als er am Boden lag. Huybrechts kam mit einem doppelten Schlüsselbeinbruch in der rechten Schulter - seinem Wurfarm - ins Krankenhaus, musste operiert werden.

Eigentlich wartete daraufhin eine sechs- bis achtwöchige Reha auf den 35. der PDC-Weltrangliste. "Er darf in den ersten zwei Wochen auf keinen Fall Darts werfen", erklärte sein Arzt Nick Jansen gegenüber Het Nieuwsblad.

Im Interview mit der belgischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws kündigte "The Hurricane" aber an, dass er bereits in vier Wochen schon wieder am Oche stehen möchte: "Dann findet die Qualifikation für das Turnier in Antwerpen statt. Ich würde wirklich gerne dabei sein."

Seinen Worten hat Huybrechts nun Taten folgen lassen, denn er steht auf der Teilnehmerliste für die Players-Championship-Turniere am kommenden Montag und Dienstag.

Nur einen Tag später wird er auch in die Quali für die European Tour einsteigen.