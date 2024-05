Skandal nach Fußball-Pokalfinale: Darts-Star brutal angegriffen und schwer verletzt

Huybrechts schleppte sich noch in den Bereich der Busse, wo er endlich versorgt werden konnte, er wurde sofort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

In einem Park lief die Situation dann aus dem Ruder, als junge Männer, die mit dem Fußball-Spiel gar nichts am Hut hatten, die Fans von Antwerpen brutal angriffen.

Union St. Gilloise gewann das Spiel gegen Antwerpen mit 1:0. © IMAGO / Photo News

Dort gab es dann die niederschmetternde Diagnose: Doppelter Schlüsselbeinbruch in der rechten Schulter.

Am heutigen Freitag wurde er bereits operiert, er wird mit großer Sicherheit lange ausfallen. Das einzig Gute für "The Hurricance", wie er sich in der Darts-Szene nennt, ist, dass in den kommenden Wochen und Monaten eher weniger Turniere auf dem Programm stehen.

So kann er sich nicht nur körperlich, sondern auch mental von dem heftigen Angriff erholen. Es ist für ihn ein absoluter Tiefpunkt der vergangenen Zeit, denn in seinem geliebten Sport lief es zuletzt nur wenig rund.

Das erste Mal seit zehn Jahren fiel er aus den Top 32 der Welt, er muss damit um die Teilnahme an der WM im Dezember im weltberühmtem Alexandra Palace ("Ally Pally") in London fürchten.

Jetzt muss der Belgier sich aber ohnehin erst einmal auf seine Genesung konzentrieren, die Verletzung an seinem Wurfarm wird mit Sicherheit einige Wochen zur Heilung benötigen.