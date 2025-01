Darts-Star legt geiles Match hin, dann kommen ihm im Interview die Tränen

London - Sie performen auf großer Bühne, werden von den grölenden Massen im legendären Ally Pally angefeuert, doch sie stehen auch gehörig unter Druck. Am Mittwoch entlud sich bei Darts -Star Michael van Gerwen (35) nach seinem Halbfinaleinzug viel Anspannung in einem sehr emotionalen Moment.

Seine Frau Daphne sowie die gemeinsame Tochter (7) und der Sohn (4) sind nicht mit vor Ort in London, van Gerwen vermisst seine Familie enorm. "Sie wissen, warum ich weg bin. Ich bin auf einer Mission hier, und jeder weiß das", erklärte er nach dem Match auf der Pressekonferenz.

"Die Leute müssen verstehen, dass das hier mein Job, meine Leidenschaft, mein Leben ist. Ich mache das schon sehr lange, und ich liebe, was ich tue. Aber das beizubehalten, kostet manchmal sehr viel Energie und Opfer", fuhr der dreimalige Weltmeister fort.

Als er die Frage von Moderatorin Katharina Kleinfeldt (31) beantworten soll, wie er nach so einem Match relaxt, wird es emotional. "Ich habe gerade mit meiner Frau telefoniert, und ich habe ein bisschen geweint", berichtet der Niederländer und hat dabei schon wieder sichtlich Tränen in den Augen.

Wunderkind Luke Littler (17) will nach der Finalniederlage von 2024 den WM-Titel jetzt unbedingt holen. © IMAGO / Pro Sports Images

Am Montag würden alle zusammen erst einmal in den Urlaub fahren, dann wolle er die Zeit mit ihnen nachholen.

Im Gepäck auf dem Heimweg will der Niederländer natürlich am liebsten die WM-Trophäe haben, doch im Halbfinale muss er nicht nur Chris Dobey (34) aus dem Weg räumen. Im Finale würde dann womöglich Wunderkind Luke Littler (17) warten, der ihm den Titel als jüngster Weltmeister aller Zeiten abnehmen könnte.

Van Gerwen krönte sich in dieser Kategorie 2014 als 24-Jähriger zum World Champion. "Niemand sollte den Glauben an mich verlieren. Es sieht gut aus, aber wir sind noch lange nicht am Ziel", meint der Niederländer.

Nach einem schwierigen Jahr 2024 fand er im Viertelfinale zu einem dominanten Spiel zurück, lediglich ein Neun-Darter fehlte noch als Krönung. Den packt er aber vielleicht im Halbfinale am Donnerstagabend (20.45 Uhr) oder eben im großen Final-Showdown gegen Littler aus.

Gelingt van Gerwen wirklich zum vierten Mal der große Coup, dürften erneut Tränen fließen.