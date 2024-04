Darts-Star geht auf Wunderkind Littler los: "Noch gar nichts gewonnen"

Michael van Gerwen hat nach seinem Sieg in der Premier League über Luke Littler gegen das Darts-Wunderkind vom Leder gezogen.

Von Florian Mentele

Birmingham (England) - "Mighty Mike" weist Luke Littler (17) verbal und sportlich in die Schranken! Am elften Spieltag der Premier League stoppte Michael van Gerwen (34) den erstaunlichen Siegeszug des Darts-Wunderkinds. Nach seinem Triumph am Board konnte sich der Niederländer eine scharfe Spitze in Richtung des Senkrechtstarters nicht verkneifen.

Darts-Superstar Michael van Gerwen (34) ist für seine deutlichen Ansagen bekannt. Nun bekam auch Luke Littler (17) sein Fett weg. © Andreas Gora/dpa Eigentlich deutete am Donnerstagabend vieles auf den dritten PL-Erfolg in Serie für "The Nuke" hin, denn vor allem im Halbfinale gegen Weltmeister Luke Humphries (29) zauberte der 17-Jährige mal wieder etliche große Zahlen in die Scheibe. Im Schlussakt gegen van Gerwen brach das Riesentalent dann aber komplett ein, spielte nur einen dürftigen 88,12er Average und verlor am Ende klar mit 3:6. Auch der dreifache WM-Champion bekleckerte sich auf der Gegenseite mit knapp über 90 Punkten im Schnitt nicht gerade mit Ruhm, hatte nach seinem vierten Spieltags-Sieg aber offenbar noch größeres Selbstvertrauen als sonst. Und zudem gar keine Lust mehr auf den großen Hype um den jungen Briten. "Er hat heute Abend beschissen gespielt, und ich habe ihn besiegt, das ist die Wahrheit", wetterte "MvG" in einer Presserunde mit englischen Medien los. "Ich bin glücklich über den Sieg, und jetzt geht's weiter zum nächsten Turnier." Besonders sauer stieß dem 34-Jährigen auf, dass Littler kürzlich in die Liste der "30 einflussreichsten Menschen unter 30 Jahren" des renommierten Forbes Magazine gewählt wurde.

Michael van Gerwen wartet darauf, dass Luke Littler einen großen Titel gewinnt