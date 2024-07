Darts-Star lässt sich den Kiefer brechen: Es hat mit einer Scheibe Schinken zu tun!

Darts-Star Michael van Gerwen (35) klagt über einen Unterbiss und legt sich daher nun unters Messer. © Bernd Thissen/dpa

An der Scheibe würde der Unterbiss "MvG" übrigens nicht stören: "Es ist eher eine Unannehmlichkeit. Aber es ist einfach wichtig, das Richtige für sich selbst zu tun. Die Leute sind oft kurzsichtig, aber ich muss an das längerfristige Ziel denken", so der Niederländer.

Er hofft, dass innerhalb von "vier Wochen alles komplett erledigt" sei.

Für die Players Championship am 21. und 22. August möchte der siebenfache Sieger des Major-Turniers wieder zur Verfügung stehen.

Am liebsten würde er sich natürlich auch mit einem Titel in die OP-Pause verabschieden. Der Grundstein dafür ist bereits gelegt. Am Montagabend triumphierte van Gerwen in der ersten Runde des World Matchplay gegen Darts-Wunderkind und Vize-Weltmeister Luke Littler (17) deutlich mit 10:6 in den Legs.

Am Mittwoch wartet nun im Achtelfinale der Engländer Joe "The Rockstar" Cullen (35) auf den Niederländer.