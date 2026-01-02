"Schau mich doch an": Darts-Star nicht hübsch genug für Premier League?

London - Es ist eines der großen Märchen der Darts-WM : Ryan Searle (38), der schon seit seiner Kindheit an einer Augenkrankheit leidet und die Scheibe manchmal gar nicht richtig sieht, hat es bis ins Halbfinale geschafft. Beim Blick in den Spiegel würde sich "Heavy Metal" aber offenbar noch etwas weniger Sehkraft wünschen.

Darts-Ass Ryan Searle (38) steht erstmals im Halbfinale der WM. © John Walton/PA Wire/dpa

Das lässt zumindest seine kuriose Antwort auf eine Nachfrage bezüglich der kommenden Premier-League-Saison auf der Pressekonferenz nach dem 5:2-Sieg gegen Jonny Clayton (51) vermuten.

Mit dem Einzug ins Halbfinale könnte bei der neuen Nummer acht der Welt nämlich auch rasch das Telefon wegen einer Einladung in die Darts-Eliteklasse klingen.

"Ich habe immer gesagt, dass ich gern einmal die Premier League spielen würde, einfach, um es gemacht zu haben", verriet Searle zunächst. "Ich habe einen ähnlichen Weg wie Chris Dobey letztes Jahr hinter mir, als es bei ihm in den Major-Turnieren nie für den großen Sprung gereicht hat, er aber dann ins Halbfinale kam und eine Einladung erhielt."

"Ich bin mir nur nicht sicher, ob mein Gesicht dazu passt", fügte der 38-Jährige mit einem verschmitzten Blick in die Runde an.

Ein weiterer Reporter wollte anschließend genau wissen, was der Brite mit dem Spruch meinte. "Schau mich doch an", erwiderte Searle lachend.