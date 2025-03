Manchmal sieht er seine Pfeile gar nicht: Darts-Star trotzt Augenkrankheit

Im Februar gewann Ryan Searle (37) seinen sechsten Players-Championship-Titel. (Archivfoto) © John Walton/PA Wire/dpa

"Ich habe gelernt, damit zu leben, aber es ist etwas, das mich beeinträchtigt, weil ich manchmal nicht sehe, wo mein Pfeil landet", erklärte der 37-Jährige nun gegenüber der niederländischen Zeitung "Het Nieuwsblad". "Deshalb sieht man mich oft, wie ich den Caller frage, was ich geworfen habe."

Der Engländer leidet an einer autosomal dominanten Optikusatrophie - einer erblich bedingten Erkrankung der Sehnerven.

"Einfach ausgedrückt, hat das mit einer zu geringen Durchblutung meines geschädigten Sehnervs zu tun. Deshalb ist die Verbindung zwischen dem, was ich auf meiner Netzhaut sehe, und meinem Gehirn nicht so gut, und das führt zu verschwommenem Sehen", erklärte Searle seine Krankheit.

Eine Therapie gegen das Leiden gibt es derzeit nicht, trotzdem hat der Engländer mittlerweile bereits sechs Players-Championship-Events gewonnen. Nur ein Titel bei einem Major-Turnier fehlt ihm im Moment noch.

"Ich würde gerne besser sehen, aber man kann absolut nichts dagegen tun. Es ist etwas Genetisches, das in meiner Familie in früheren Generationen aufgetreten ist. Ich trage jetzt zwar Kontaktlinsen, aber das hilft kaum", so der siebenfache WM-Teilnehmer.