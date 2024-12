"Pikachu" ein komischer Kauz? England-Rivale teilt gegen deutschen Darts-Star aus!

London (England) - Der deutsche Darts-Traum lebt weiter! Mit Ricardo Pietreczko (30) hält zwar nur noch ein WM-Teilnehmer die schwarz-rot-goldene Flagge hoch, doch der zog am Samstag bereits ins Achtelfinale ein . Dort wird "Pikachu" auf Nathan Aspinall (33) treffen. Der Engländer hat das Duell verbal schon mal eröffnet.

Nathan Aspinall (33) und Ricardo Pietreczko sind auf der Tour noch keine Freunde geworden. © Andreas Gora/dpa

Nach seinem Sieg am Abend gegen Andrew Gilding (54) nahm "The Asp" auf der Pressekonferenz nämlich kein Blatt vor den Mund und stichelte ordentlich in Richtung seines kommenden Gegners.

"Er ist ein großartiger Dartspieler, aber ein komischer Charakter. Das ist alles, was ich sagen kann", hüllte der Brite seine Spitze gegen Pietreczko in ein Kompliment.

Anschließend ging er dann doch noch etwas ins Detail: "Er zieht sich zurück, er bringt seine Freundin überall mit hin und ich spreche nicht wirklich mit ihm. Ich habe damals beim Grand Slam gegen ihn gespielt und es war sehr merkwürdig, wie er auf der Bühne auftrat."

Der Charakter seines Kontrahenten sei Aspinall letztlich aber egal. "Ich werde da hoch gehen, um ihn am Dartboard zu schlagen", so der 33-Jährige.

Er hat offenbar nur wenig Zweifel, dass ihm das auch gelingt. Trotz lobender Worte für die Leistung des gebürtigen Berliners hätte er ihm den Sieg gegen Scott Williams (34) in der Runde der letzten 32 schon gar nicht zugetraut.

"Ich dachte eigentlich, ich würde gegen Scott spielen, wenn ich ganz ehrlich bin", gestand die Nummer zwölf der Welt.