Darts-Star bugsiert Pfeil ins Publikum, deutscher Ex-Nationalspieler ist live dabei!

Mit Rusty-Jake Rodriguez (22) gingen am Freitagabend die Pferde durch. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Bei "RJR" lief es von Beginn an dürftig, im ersten Satz konnte der 22-Jährige kein einziges Leg gewinnen. Auf der Gegenseite lieferte "Cammy" wiederum souverän ab - und spielte außerdem in gewohnt süffisanter Manier mit den Zuschauern.

Damit trieb er seinen Kontrahenten ganz offensichtlich zur Weißglut, denn beim Stand von 0:2 war Rodriguez so angefressen, dass er seine Pfeile wütend auf den Boden der Bühne des Londoner Alexandra Palace donnerte.

Von dort prallte ein Wurfgeschoss in der Folge aber ungünstig ab und landete im Publikum, wie in den TV-Bildern der Partie zu sehen war. Glücklicherweise wurde bei dem gedankenlosen Gefühlsausbruch niemand verletzt.

Wenig später bekam der Ösi-Profi sein Arbeitsgerät zurück, nahm einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche und suchte nach seinen verlorenen Nerven.

In die Spur fand der 89. der Weltrangliste aber nicht mehr, Menzies schnappte sich unter den Augen seiner Freundin Fallon Sherrock (29) auch den dritten Satz und zog in die nächste Runde ein. Der Schotte und die "Queen of the Palace" sind seit 2021 ein Paar, bei der Weltmeisterschaft jedoch potenzielle Gegner.

Die 29-Jährige ist nämlich ebenfalls mit am Start und trifft am Sonntag auf Jermaine Wattimena (35). Bei einem Sieg würde es anschließend zum Duell mit dem Deutschen Martin Schindler (27) kommen.