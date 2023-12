Pfeil ins Brett, statt Herz: Darts-WM vermiest dieser Legende die Flitterwochen!

Raymond van Barneveld (56, vorn) gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Darts-Spielern der Welt. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Am 15. Dezember startet das Jahreshighlight der PDC im Londoner Alexandra Palace, zum 17. Mal wird dann auch der 56-jährige Niederländer am Oche stehen.

Sicherlich immer noch eine große Ehre, die bei "Barney" allerdings auch Terminstress verursacht: "Der Nachteil am Darts ist, dass ich die ganze Zeit reisen muss. Deshalb hatten wir noch keine Zeit für eine schöne Hochzeitsreise", so der Weltmeister von 2007 im Interview mit der britischen Sun.

Vor fast genau drei Monaten gab er seiner Angebeteten an der malerischen Küste der zypriotischen Hafenstadt Larnaka das Jawort, schon die Vermählung musste damals aufgrund des Endspiels der World Series of Darts in Amsterdam um einen Tag verschoben werden.

Zum romantischen Ausflug in Zweisamkeit blieb im Anschluss keine Zeit, nun steht mit der WM das nächste große Turnier auf dem Plan. Wann es für "RvB" und seine Gattin endlich in die Flitterwochen geht, hängt auch davon ab, wie weit der wiedererstarkte Routinier kommt.

"Wir haben den Januar nach der Weltmeisterschaft im Blick - ich bin mir also ziemlich sicher, dass ich dann im Finale stehen werde!", scherzte der langjährige Top-Ten-Spieler.