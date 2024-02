Der "Iceman" verliert die Nerven: Darts-Star sorgt für Eklat mitten im Match

Wigan (England) - Er bezeichnet sich als den "Iceman", doch nun wurde es selbst dem so coolen Darts -Star Gerwyn Price (38) zu frostig. Der ohnehin polarisierende Engländer sorgte bei der ersten Startion der Pro Tour in Wigan für einen Eklat.

Darts-Star Gerwyn Price (38) verlor bei der ersten Station der Pro Tour komplett die Nerven. © Andreas Gora/dpa

Denn mitten in seinem dritten Match weigerte sich Price einfach weiterzuspielen, brach die Partie ab und verschwand. Zu dem Zeitpunkt hatte er gegen Brendan Dolan (50) nach sechs Legs mit 2:4 zurückgelegen.

Auf Instagram wütete er anschließend gegen die PDC (Professional Darts Corporation), die das Event durchführt. "Absolut traurige Bedingungen. Ich reise den ganzen Weg nach Wigan, um ein professionelles Match zu spielen, und dann müssen wir unter schlechteren Bedingungen als bei den Amateuren antreten", schrieb er in einer Story auf Instagram.

Er habe noch nie in einer Begegnung aufgeben müssen, doch auch am heutigen Dienstag würde er unter solchen Bedingungen nicht antreten, kündigte Price in dem Beitrag an.

"Enttäuscht, weil mein Spiel heute wirklich gut war und ich sehr auf diese Turniere angewiesen bin", brachte er seinen Frust zum Ausdruck. Was ihn so auf die Palme brachte? Angeblich soll es in der Location zu kalt gewesen sein.