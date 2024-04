Tränen-Triumph in Riesa: Deutscher Darts-Star "glücklichster Mann der Welt"

Riesa - Nach dem verwandelten Matchdart zum 8:5-Erfolg gegen den Waliser Gerwyn Price (39) sank Martin Schindler (27) in der Sachsen-Arena in Riesa auf die Knie, anschließend ließ er seinen Emotionen freien Lauf. Als dritter Deutscher überhaupt konnte sich "The Wall" am späten Sonntagabend einen Titel auf der European Tour der PDC sichern.