Deutsches Darts-Märchen geht weiter! Debütant haut zweifachen Weltmeister raus

London - Für Arno Merk (33) kommt Weihnachten schon einen Tag vor Heiligabend! Der deutsche Debütant aus Peine hat sich in der zweiten Runde der Darts-Weltmeisterschaft gegen einen erschreckend schwachen Peter "Snakebite" Wright (55) durchgesetzt.

Arno Merk (33) hat bei der Darts-WM für die nächste Überraschung gesorgt! © Adam Davy/PA Wire/dpa

Am späten Dienstagnachmittag kegelte der 33-Jährige den eigentlich haushohen Favoriten aus Schottland mit einem glatten 3:0-Sieg nach Sets aus dem wichtigsten Turnier des Jahres und zog damit in die dritte Runde ein.

Merk präsentierte sich vom Start weg deutlich treffsicherer als der Champion von 2020 und 2022, der ohnehin ein ganz schwieriges Jahr hinter sich hat, und schnappte sich gleich souverän den ersten Satz.

Wright wechselte im Anschluss - wie gewohnt - fleißig seine Pfeile durch, doch das half nicht wirklich. Vor allem die großen Doppel-Probleme blieben, auch das zweite Set ging an den WM-Neuling aus Niedersachsen.

Davon sollte sich der einstige Top-Spieler, der im Laufe der vergangenen zwölf Monate bis auf Platz 30 der Weltrangliste abgerutscht war, nicht mehr erholen. Merk spielte seinen Stiefel gegen den völlig von der Rolle wirkenden "Snakebite" locker runter.

Am Ende gipfelte der Horror-Auftritt des Schotten in einem enttäuschenden Average von nur 79,2 Punkten bei einer Doppelquote von lediglich 13,33 Prozent.