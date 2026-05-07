07.05.2026 12:55 Früherer Darts-Weltmeister an Blutkrebs erkrankt

Beim früheren Darts-Weltmeister und heutigen TV-Experten Mark Webster wurde Anfang Januar Haarzellleukämie diagnostiziert.

Von Florian Mentele

Wales - Bei den großen Darts-Turnieren zählte Mark Webster (42) jahrelang zu den Stammgästen, anschließend schlossen ihn viele Fans als TV-Experten bei Sky Sports ins Herz. Doch vor einigen Monaten zog sich der Waliser aus der Kommentatoren-Box zurück. Jetzt offenbarte der BDO-Weltmeister von 2008, dass er an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt sei.

Mark Webster (42, r.) und Wayne Mardle (52) im April 2025 bei der Darts Premier League in Berlin. © Andreas Gora/dpa Bei dem 42-Jährigen sei Anfang Januar Haarzellleukämie diagnostiziert worden, weshalb er sich einer Chemotherapie unterziehen müsse, wie er im Interview mit "Darts World" erklärte. Trotz des erst einmal niederschmetternden Befundes blickte Webster hoffnungsvoll in die Zukunft: "Es klingt schlimm, wenn man 'Leukämie' sagt, aber die Prognose ist gut. 95 Prozent der Fälle werden erfolgreich behandelt." Er rechne damit, dass der Krebs irgendwann in Remission gehe, allerdings verlaufe sein Heilungsprozess aktuell noch nicht so schnell, wie er sich das gewünscht habe. Eigentlich würde der Ex-Profi gern schon wieder arbeiten. Darts Folgenschwerer Unfall bereitet ihm Albträume: Darts-Spieler schuldig gesprochen "Meine Leukozytenwerte erholen sich immer noch nicht. Deshalb ist mein Immunsystem im Moment nicht besonders stark", so Webster weiter. "Aber hey, es ist nicht das schlimmste Szenario, es ist nur gerade ein bisschen frustrierend für mich, aber ja, ich komme ganz gut zurecht. Ich komme damit ganz gut klar."

Ex-Darts-Star Mark Webster klagte über anhaltende Müdigkeit