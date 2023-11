Er gehört zu den besten der Welt: Darts-Star denkt über Karriereende nach!

Martijn Kleermaker (32) denkt nach einem privaten Rückschlag und einem schwierigen Darts-Jahr ans Aufhören. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Das verriet der 32-Jährige, der in Anlehnung an seine Körpergröße von 2,03 Metern den Spitznamen "The Dutch Giant" trägt, in der neuesten Ausgabe des "Double Top"-Podcasts.

Ende vergangenen Jahres hat sich Kleermaker nach langer Beziehung von der Mutter seiner Kinder getrennt. Es folgten auf sportlicher und persönlicher Ebene schwierige Monate.

Vor allem die Erziehung des Nachwuchses gestalte sich aufgrund des geteilten Sorgerechts und seines reiseintensiven Jobs kompliziert, gestand der zweifache Vater.

"Ich frage mich, ob ich nächstes Jahr weitermachen oder mich ganz auf meine beiden Kinder konzentrieren soll", erklärte der Darts-Profi. "Ich bin Realist und sage, was ich denke. Ich muss für mich und meine Kinder entscheiden."

"Manchmal muss man seine eigenen Träume für eine Weile auf Eis legen. Ich werde alles für meine Kinder tun. Auf einer Skala von 1 bis 10 erreiche ich derzeit eine 8 für das Drücken der Pause-Taste", so Kleermaker weiter.