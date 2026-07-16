Erst flittern, dann flattern lassen: Gebeutelter Darts-Star kündigt Pause an

London (England) - Bevor die Flights wieder flattern, wird erst einmal geflittert! Nathan Aspinall (35) hat turbulente Monate mit Höhen und Tiefen hinter sich - vor und abseits der Scheibe. Zuletzt fehlte "The Asp" auch häufiger auf der Pro Tour. Das bleibt auch vorerst so, denn ehe der englische Darts-Star beim Pfeilesport wieder voll angreift, wird noch etwas Zeit vergehen.

Private Sorgen und anstehende Flitterwochen sind für Nathan Aspinall (35) aktuell wichtiger als der Dartssport. © John Walton/PA Wire/dpa

"Es waren irgendwie sechs miese Monate", erklärte der 35-Jährige jüngst am Rande der BST Hyde Park Championship gegenüber "Online Darts".

Sportlich musste der Engländer einiges verkraften. In die Premier League hat er es dieses Jahr nicht geschafft, auch zur World Series of Darts wurde er trotz starker Leistungen in der Vergangenheit nicht eingeladen.

Privat sollte es eigentlich besser aussehen, denn Aspinall steht unmittelbar vor der Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin und Verlobten Kirsty. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen ihn zudem im Urlaub vor malerischer Kulisse in Marbella. Doch daneben plagen den Dartsprofi offenbar Sorgen.

"Es passieren gerade viele Dinge abseits der Scheibe, viele Familienangelegenheiten, über die ich nicht ins Detail gehen will, weil sie persönlich sind. Es sind gerade viele Dinge wichtiger als Darts. Im Moment ist Darts nicht meine oberste Priorität", sagte er.

"Ich weiß gerade nicht, ob ich dieses Jahr noch Pro-Tour-Events spielen werde, was natürlich bedeuten würde, dass ich nicht in Minehead dabei wäre", fügte er an.