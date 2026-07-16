Erst flittern, dann flattern lassen: Gebeutelter Darts-Star kündigt Pause an
London (England) - Bevor die Flights wieder flattern, wird erst einmal geflittert! Nathan Aspinall (35) hat turbulente Monate mit Höhen und Tiefen hinter sich - vor und abseits der Scheibe. Zuletzt fehlte "The Asp" auch häufiger auf der Pro Tour. Das bleibt auch vorerst so, denn ehe der englische Darts-Star beim Pfeilesport wieder voll angreift, wird noch etwas Zeit vergehen.
"Es waren irgendwie sechs miese Monate", erklärte der 35-Jährige jüngst am Rande der BST Hyde Park Championship gegenüber "Online Darts".
Sportlich musste der Engländer einiges verkraften. In die Premier League hat er es dieses Jahr nicht geschafft, auch zur World Series of Darts wurde er trotz starker Leistungen in der Vergangenheit nicht eingeladen.
Privat sollte es eigentlich besser aussehen, denn Aspinall steht unmittelbar vor der Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin und Verlobten Kirsty. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen ihn zudem im Urlaub vor malerischer Kulisse in Marbella. Doch daneben plagen den Dartsprofi offenbar Sorgen.
"Es passieren gerade viele Dinge abseits der Scheibe, viele Familienangelegenheiten, über die ich nicht ins Detail gehen will, weil sie persönlich sind. Es sind gerade viele Dinge wichtiger als Darts. Im Moment ist Darts nicht meine oberste Priorität", sagte er.
"Ich weiß gerade nicht, ob ich dieses Jahr noch Pro-Tour-Events spielen werde, was natürlich bedeuten würde, dass ich nicht in Minehead dabei wäre", fügte er an.
Nathan Aspinall will im September zurückkehren
Mit Minehead spielt Aspinall auf die Players Championship Finals an, bei denen er vergangenes Jahr noch im Endspiel stand. Allerdings würde er das Event opfern, um dann wirklich aufgetankt zurück zu sein.
"Es gab viele Rückschläge dieses Jahr", so der Pfeilwerfer. "Wenn das alles passiert, auch die Gesundheitsprobleme in der Familie, dann muss man sich gut überlegen, ob man wirklich eine Woche weg sein will, um ein Pro-Tour-Event in Hildesheim zu spielen", erläuterte der Brite.
Das World Matchplay vom 18. bis 26. Juli in Blackpool wolle er noch mit vollem Einsatz mitnehmen. "Dann heiraten, dann in meine Flitterwochen gehen", so "The Asp". "Sobald meine Flitterwochen rum sind, das verspreche ich all meinen Fans, ist Darts wieder meine oberste Priorität."
"Das ist mein Job, das ist, was ich liebe. Ich habe so viele Fans, im September bin ich zurück", kündigte der zweifache WM-Halbfinalist an.
Titelfoto: John Walton/PA Wire/dpa