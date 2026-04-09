Josh Rock erinnert sich an erste Treffen mit den Darts-Stars: "Das sind alles Wichser"
Nordirland - Im Darts kann es manchmal schnell gehen. Gerade noch fiebert man mit seinen Helden vor dem TV mit, kurz darauf teilt man schon die Bühne mit den Stars. Rasant bergauf ging es auch bei Josh Rock (24), doch der Nordire legte seine Ehrfurcht offenbar schnell ab.
"Nach einem Monat dachte ich: Scheiß auf die, das sind alles Wichser", scherzte "Rocky" gewohnt offenherzig im "Talking Bollocks"-Podcast.
2022 schlug der heute 24-Jährige mit Fanfaren und Trompeten auf der Darts-Landkarte auf, gewann die Jugend-Weltmeisterschaft, ergatterte eine Tour-Card und schaffte es später bei seiner ersten richtigen WM auch gleich ins Achtelfinale.
Außerdem lernte er natürlich all seine Idole kennen: "Als ich meine Tour-Card bekommen habe und am ersten Tag in den Raum gekommen bin und Michael van Gerwen und Gary (Anderson, Anm. d. Red.) gesehen habe, da habe ich am ganzen Körper gezittert", erinnerte sich Rock.
"Es war natürlich fantastisch, aber auch komisch", so der Pfeilwerfer weiter. "Und dabei war ich da schon Profi."
Auch wenn viele Kollegen schnell ihren Glanz verloren hätten, ganz ernst meinte Rock seine harschen Worte wohl nicht. Vor allem in Bezug auf den "Flying Scotsman" Gary Anderson (55).
"Man sagt ja immer, man soll seine Helden nicht persönlich treffen, aber als ich ihn traf, hat er mich sofort in seine Obhut genommen", schwärmte der Nordire. "Er nennt mich immer seinen Jungen. Ich liebe das, aber schon allein in einem Raum mit meinem Idol zu sein, zu dem ich mein ganzes Leben aufgeschaut habe, ist fantastisch."
Josh Rock sieht eine Menge Gary Anderson in sich selbst
Außerdem sieht Rock eine gewisse Ähnlichkeit zwischen seinem Spiel und dem Spiel des Schotten, denn der 55-Jährige habe zwei Weltmeistertitel durch sein Power-Scoring gewonnen und sei dabei auch mal "scheiße auf die Doppel" gewesen.
"Er hat sich selbst immer ein paar Extra-Darts auf die Doppel verschafft, bevor der Gegner in Reichweite war", beschrieb der Youngster den Stil des Routiniers. "Deshalb sehe ich eine Menge von Gary Anderson in mir."
Rock hofft, dass er irgendwann mal auf eine ähnlich lange Karriere zurückblicken kann. Die brauche es laut ihm wohl auch, um Luke Littler (19) vielleicht doch mal vom Thron, auf dem er aktuell sitzt, stoßen zu können.
"Ich muss einfach weitermachen, hoffentlich lässt seine Form mal nach", erklärte Rock. "Ich könnte 25, 30 Jahre Zeit haben."
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