Josh Rock erinnert sich an erste Treffen mit den Darts-Stars: "Das sind alles Wichser"

Nordirland - Im Darts kann es manchmal schnell gehen. Gerade noch fiebert man mit seinen Helden vor dem TV mit, kurz darauf teilt man schon die Bühne mit den Stars. Rasant bergauf ging es auch bei Josh Rock (24), doch der Nordire legte seine Ehrfurcht offenbar schnell ab.

Josh Rock (24) hat es in wenigen Jahren bis auf Rang neun der PDC-Weltrangliste geschafft. © Thomas Frey/dpa

"Nach einem Monat dachte ich: Scheiß auf die, das sind alles Wichser", scherzte "Rocky" gewohnt offenherzig im "Talking Bollocks"-Podcast.

2022 schlug der heute 24-Jährige mit Fanfaren und Trompeten auf der Darts-Landkarte auf, gewann die Jugend-Weltmeisterschaft, ergatterte eine Tour-Card und schaffte es später bei seiner ersten richtigen WM auch gleich ins Achtelfinale.

Außerdem lernte er natürlich all seine Idole kennen: "Als ich meine Tour-Card bekommen habe und am ersten Tag in den Raum gekommen bin und Michael van Gerwen und Gary (Anderson, Anm. d. Red.) gesehen habe, da habe ich am ganzen Körper gezittert", erinnerte sich Rock.

"Es war natürlich fantastisch, aber auch komisch", so der Pfeilwerfer weiter. "Und dabei war ich da schon Profi."

Auch wenn viele Kollegen schnell ihren Glanz verloren hätten, ganz ernst meinte Rock seine harschen Worte wohl nicht. Vor allem in Bezug auf den "Flying Scotsman" Gary Anderson (55).

"Man sagt ja immer, man soll seine Helden nicht persönlich treffen, aber als ich ihn traf, hat er mich sofort in seine Obhut genommen", schwärmte der Nordire. "Er nennt mich immer seinen Jungen. Ich liebe das, aber schon allein in einem Raum mit meinem Idol zu sein, zu dem ich mein ganzes Leben aufgeschaut habe, ist fantastisch."