Fußballstar mischt sich unter Darts-Anhänger, dann kommt es zum Showdown!

So wollte sich auch Spurs-Star James Maddison (27), der selbst bekennender Anhänger des Sports ist, nicht lumpen lassen und machte sich auf den Weg in den rappelvollen Londoner Alexandra Palace.

Von Tausenden Darts-Fans verhöhnen und einschüchtern lassen? Nicht mit Tottenham-Star Maddison! Der reagierte mit einer ganz gewieften Antwort. © Screenshot/Twitter/TheSpursWatch

Dabei war den meisten der gut gelaunten Anhänger im weiten Rund offenbar Maddisons Klub Tottenham Hotspur ein Dorn im Auge.

Im Chor schmetterten sie: "Tottenham get battered everywhere they go." Zu Deutsch: "Tottenham wird überall geschlagen, wo sie hingehen."

Doch der aktuell an einer Knöchelverletzung laborierende Fußballstar aus dem Londoner Norden zeigte sich davon gänzlich unbeeindruckt und holte zum humorvollen Gegenschlag aus.

Er hob kurzerhand ein Schild mit der Beschriftung "Nord-London ist weiß" in die Höhe. Mit seiner coolen Aktion brachte er nicht nur seine Nebensitzer zum Lachen. Der Saal tobte und Maddison war der heimliche Gewinner des Abends.