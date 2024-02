"Größter Deal in Darts": Wunderkind Luke Littler wird Multi-Millionär!

London (Vereinigtes Königreich) - Erfolg macht sexy! Sponsoren laufen Luke "The Nuke" Littler (17) die Türen ein. Jetzt hat das Darts -Wunderkind einen riesigen Sponsoring-Deal abgeschlossen!

Der 17-Jährige wird bei Target Sports in prominenter Gesellschaft sein, denn auch Phil Taylor (63), Rob Cross (33) und Raymond van Barneveld (56) stehen beim Darts-Hersteller unter Vertrag.

Littler: "Sie haben mich durch das Elite1-Programm unterstützt, seit ich zwölf war, und ich freue mich darauf, diese großartige Beziehung in Zukunft fortzusetzen."

Laut eines Berichts der Sun ist dieser Vertragsabschluss der "größte Deal in Darts" aller Zeiten. Littler soll über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren mehrere Millionen Pfund einstreichen.

Am Mittwoch stellte Target Sports, ein Produzent für Darts-Equipment, Littler als neues Werbegesicht vor. Dieser wird dafür fürstlich entlohnt!

Luke Littler schrieb dank seines zweiten Platzes bei der Darts-WM 2024 Geschichte. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Lukrativ dürfte für den Teenie-Star vor allem eine prozentuale Beteiligung an individuellen Littler-Produkten sein. Besonders gefragt sind seine Darts Wallet sowie die von ihm präferierten 22 Gramm Pfeil-Stahlspitzen.

Außerdem wird es in Zukunft lila und gelbe "The Nuke"-Spielhemden zu erwerben geben. Es handelt sich um Imitate des legendären Outfits, welches Littler bei der Darts-WM 2024 trug.

Bei dieser sackte er dank seines zweiten Platzes bereits 200.000 Pfund (umgerechnet etwa 232.000 Euro) Preisgeld ein.

Anschließend schloss Littler einen Kontrakt mit dem globalen Online-Modehändler boohooMAN ab, der ihm ebenfalls ein gutes Sümmchen einbringen dürfte. Darüber hinaus war eine Partnerschaft mit Autohersteller Skoda im Gespräch.

Witzig: Nach seinem großen Auftritt bei der Darts-WM versprach ein britisches Kebab-Haus dem bekennenden Döner-Fan sogar eine lebenslange Döner-Flat for free.

So oder so – dank des Deals mit Target Sports steigt Littler in den Kreis der Multi-Millionäre auf. Und das mit 17 Jahren!