Lebenslang Döner für lau! Darts-Sensation winkt Schlemmer-Prämie

London - Die Fans lieben ihn - und er liebt Döner! Der erst 16-jährige Luke Littler ist die große Sensation der laufenden Darts-WM und begeistert die Massen im "Ally Pally". Seine Siege feiert der Youngster am liebsten mit einer gepflegten Kebab-Mahlzeit, über die er sich im Falle des ganz großen Coups nie wieder Sorgen machen müsste.

Auf der Bühne lässt es Luke Littler (16) knallen, anschließend lässt er es sich schmecken. © Steven Paston/PA Wire/dpa, Screenshot/X/DartsBehindThe

"Wollt Ihr, dass ich mir noch ein Kebab hole?", platzte es nach seinem Drittrunden-Sieg gegen den Kanadier Matt Campbell (34) am Mittwoch aus dem Senkrechtstarter heraus.

Es war schon der dritte souveräne Triumph des Riesentalents bei der Weltmeisterschaft. Seinen ersten gegen Christian Kist (37) hatte er mit Fast Food vom Spieß gefeiert, was bei den Fans sehr gut ankam. Ein Foto von Littler mit geballter Faust und der deftigen Belohnung ging anschließend im Netz viral.

Die Vorliebe hat ihm nun - neben den umgerechnet rund 575.000 Euro Preisgeld - einen weiteren verlockenden Anreiz für den WM-Sieg eingebracht.

Sollte "The Nuke" nämlich am 3. Januar die Sidd-Waddell-Trophy in die Höhe strecken, darf er im Londoner "Kebhouze" für den Rest seines Lebens kostenlos Döner essen, wie der Daily Star berichtet.

"Nachdem wir gehört hatten, dass Luke nichts mehr liebt als einen Kebab, um einen Sieg zu feiern, mussten wir ihm ein Angebot machen, das den 16-jährigen Top-Spieler noch mehr ermutigen würde, die diesjährige PDC World Darts Championship zu gewinnen", erklärte Marketing-Manager Giulio Paternò dem britischen Boulevardblatt.