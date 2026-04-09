Liebe statt Pfiffe: Amors Pfeil trifft englischen Darts-Star in Deutschland

München - In den vergangenen Monaten haben die deutschen Darts-Fans nicht jeden Gast herzlich empfangen, insbesondere die Engländer bekamen gleich mehrfach ihr Fett weg und äußerten anschließend auch gern ihren Unmut . Nicht so Nathan Aspinall (34). "The Asp" entdeckte in München seine verloren geglaubte Liebe für den Pfeile-Sport - und "good old Germany".

Nathan Aspinall (34) hat den German Darts Grand Prix in München genossen und sich verliebt. (Archivfoto) © John Walton/PA/dpa

"Deutschland, ich liebe dich", erklärte der 34-Jährige am Montagabend nach seinem Triumph beim German Darts Grand Prix im Münchner Zenith mit einem breiten Grinsen im Gesicht und erhobener Sieges-Faust.

Die amourösen Gefühle kommen nicht von ungefähr. Der Brite feierte seinen vierten Erfolg auf der European Tour - den vierten in Deutschland. Zumindest ihm scheinen die schwarz-rot-goldenen Veranstaltungsorte und Zuschauer also zu liegen.

"Ihr wart einfach unglaublich", schwärmte Aspinall am DAZN-Mikrofon, wobei es nach wechselhaften Leistungen in der jüngeren Vergangenheit und Reiseproblemen zu Ostern, über die sich Aspinall auf Instagram beschwert hatte, zunächst nicht nach einer Romanze mit der bayerischen Landeshauptstadt aussah.

"Ich habe meinen Kampfgeist wiedergefunden. Ich habe unter der Woche ein Interview gegeben und gesagt, dass ich Darts gerade nicht genießen könne und die Liebe zum Spiel suche. Mein Gott, München. Ihr habt mir die Liebe zum Spiel wiedergegeben, weil ihr mega wart!"