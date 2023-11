Hat er dafür die Power? Darts-Legende will ins Dschungelcamp!

Zwischen 1995 und 2013 sackte Phil Taylor (63) phänomenale 16 WM-Trophäen ein. © Steven Paston/PA Wire/dpa

Eigentlich hatte der Brite seine Karriere auf der großen Bühne schon nach dem verlorenen WM-Finale 2018 beendet, seitdem aber noch an der Senioren-Tour teilgenommen.

Vor wenigen Tagen ließ er über seinen Ausrüster Target allerdings mitteilen, dass er auch dort im kommenden Jahr ein letztes Mal ans Oche treten wird.

Gänzlich möchte sich der 63-Jährige anschließend aber offenbar nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen, stattdessen liebäugelt er offensiv mit einem Auftritt im Trash-TV.

"Ja, ich würde liebend gerne in den Dschungel gehen", erklärte Taylor im Interview mit talkSPORT. "Das ist eine Herausforderung, etwas, das ich noch nie gemacht habe. Wenn sie mich fragen, würde ich sofort zusagen."

Auch in Großbritannien erfreut sich das Reality-Format großer Beliebtheit, am vergangenen Sonntag startete "I'm a Celebrity - Get Me Out of Here!" - also "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - bereits in seine 23. Staffel.