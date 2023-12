Kurz vor WM: Deutscher Darts-Verband führt Alkohol-Kontrollen ein!

Wiesbaden - Darts ist nicht nur Profi-, sondern auch Kneipensport - und gemeinsam haben diese beiden Sparten, dass die Akteure gerne einmal das eine oder andere Bierchen trinken. Doch nach der Vorstellung des Deutschen Darts-Verbands (DDV) soll damit bald Schluss sein: Er will Alkoholkontrollen einführen!

"Das realistischste Szenario zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Promillegrenze mit Kontrollen, die schrittweise abgesenkt wird", heißt es in der Antwort des Verbands an die ARD-Dopingredaktion.

Genau deshalb will der DDV nun selbst gegen Alkoholkonsum bei Darts-Turnieren vorgehen und führt ab der kommenden Saison Alkoholkontrollen ein!

Alkohol fungiert also, obwohl es nicht auf der Liste der Welt-Dopingagentur WADA zu finden ist, als Dopingmittel. Und selbst wenn er dort stünde - Dopingkontrollen sind im Darts verglichen mit anderen Sportarten eine absolute Seltenheit.

Dartspieler können mit einem Bier Anspannung und Nervosität unterdrücken und potenziell besser mit Drucksituationen umgehen, "daher sieht der DDV an dieser Stelle durchaus ein gewisses leistungssteigerndes Potenzial", erklärte ein Sprecher des Verbands gegenüber der Sportschau .

Auch Gabriel Clemens (40), Mitfavorit bei der Darts-WM, kokettiert mit seinem Bierkonsum beim Darts. © Steven Paston/PA Wire/dpa

Inwiefern das die Profis einschränkt, gibt es unterschiedliche Einschätzungen.

Der deutsche WM-Teilnehmer von 2015, Sascha Stein (39), erklärte nach seinem damaligen WM-Auftritt, dass im Darts zwar Alkohol getrunken werde, es jedoch kein Problem gebe. Auch er selbst habe vor seinem Auftritt im weltberühmten "Ally Pally" ein Bier getrunken.

Etwas anders sieht das Jochen Graudenz (44). Der deutsche Darts-Profi bezeichnete seine Sportart im Juni als "richtig dreckigen Sport".

"Wenn du da ganz hoch hinaus willst, hast du von den Topstars gefühlt 70 Prozent Alkoholiker", fällte der 44-Jährige ein hartes Urteil.

Wenn man nur in einem gewohnten Umfeld trainiere und dort toll spiele, könne man bei Turnieren in unbekanntem Umfeld und gegen andere Spieler nervös werden. "Und wie kriegt man das Problem am besten gelöst? Indem man sich einfach betrinkt."

Zumindest das "Erholungsbier" von Vorjahres-Halbfinalist Gabriel Clemens (40), das sich dieser nach seinem Viertelfinal-Einzug bei der letzten WM gönnen wollte, dürfte von der Neuregelung aber nicht betroffen sein.