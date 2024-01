Täglich 800 Kalorien mehr als Empfohlen! Luke Littler: "Werde so weitermachen"

Luke Littler (16) wurde "nur" Vizeweltmeister, freuen konnte er sich trotzdem. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Zwar verpasste Luke Littler am Mittwochabend gegen Luke Humphries (28) knapp die Sensation, sich mit nur 16 Jahren zum Weltmeister zu krönen. Doch in einem anderen Bereich ist er durchaus weltmeisterlich: seiner Ernährung.



Wie der Daily Star herausgefunden hat, wirft sich das Dart-Talent täglich über 3300 Kalorien hinter die Kiemen. Hauptsächlich Omelett, Pizza und Döner, den er sich auch gleich nach der Finalniederlage gegönnt hat.

An dieser Ernährung will der 16-Jährige auch festhalten, nach dem Motto "Never change a winning team" (deutsch: Ändere niemals etwas an einem gewinnenden Team!".

"Ich werde das weiter machen, was ich bisher auch getan habe - morgens werde ich ein Schinken-Käse-Omelett essen, dann zum Mittag eine Pizza. Das habe ich jeden Tag gemacht", stellte der Engländer klar.

Obendrauf kam noch das verlockende Angebot vom Londoner "Kebhouze" für lebenslangen Gratis-Döner, wenn er Weltmeister würde. Daraus wurde nichts, aber abgeneigt schien "The Nuke" nicht zu sein.