Schlammschlacht mit den Fans! Deutschlands Darts-Hoffnung droht mit Boykott

Er ließ sich beim Turnier in Wolverhampton nicht nur vom Publikum provozieren, sondern erlebte eine deftige Abreibung (1:5). Dabei sind Buhrufe gegen Männer im Duell mit einer Frau im Darts keine Seltenheit.

Die Erinnerungen der britischen Fans sind noch frisch. Als der gebürtige Nürnberger vor Kurzem beim Grand Slam of Darts gegen Damen-Weltmeisterin und Lokalmatadorin Beau Greaves (18) antrat, verlor er die Fassung.

Wenn am Dienstagabend Deutschlands Hoffnungsträger "Pikachu" in die WM startet, dürfte er die Fans wohl nicht auf seiner Seite haben.

In Hildesheim schrieb Ricardo Pietreczko im Oktober Geschichte und kürte sich zum Sieger der German Darts Championships. © Jonas Hunold/PDC Europe/dpa

Offenbar hat "Pikachu" seinen jüngsten Auftritt in England noch nicht so recht verdaut, denn auch seine weiteren Aussagen wirken überaus unsouverän:

"Wenn man mich nicht sehen will, verstehe ich nicht, warum ich so etwas Respektloses akzeptieren sollte. Es ist ein Unding, weil es einfach respektlos ist [...] auf der Bühne will ich einfach ich sein."

"Ein Tipp an Pietreczko: Er ist ein feiner Kerl, aber er muss noch viel lernen. Denn sonst kann es passieren, dass er plötzlich regelmäßig ausgebuht wird", riet ihm auch der fünfmalige Darts-Champion Raymond van Barneveld (56) in der Süddeutschen Zeitung.

Dabei hatte "Pikachu" im Oktober viele Sympathiepunkte gesammelt, als er phänomenal als zweiter deutscher Darts-Profi überhaupt die German Darts Championships gewann.



Doch der Wind kann sich schnell drehen: Oder wie es "Barney" mit der Erfahrung aus drei Jahrzehnten Dart formulierte: "Wenn du die Zuschauer schlecht behandelst, behandeln sie dich genauso."