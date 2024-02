Ließ sein Gegner einen fahren? Stinkiger Darts-Star erhebt Furz-Vorwürfe!

"Nun, wenn Du gegen einen Typen spielst, der furzt und die Bühne vollstinkt und es dann leugnet, dann trifft Dich das bei jedem Wurf, den Du in der Bude spielst, denn sie stinkt", schrieb der aufgebrachte Pfeilwerfer.

Meulenkamp habe dem Duell nämlich seine ganz eigene Duftnote verpasst und Webster mit ekligen Mitteln aus der Fassung bringen wollen. So jedenfalls die Anschuldigung des Engländers.

Ohne die obligatorischen Glückwünsche für seinen siegreichen Gegner stürmte der 55-Jährige sauer von der Bühne, später machte er seinem Ärger in einer Schimpftirade auf Facebook Luft.

Am Donnerstagabend lag der "Demolition Man" bei seinem Match der "MODUS Super Series" eigentlich rasch mit 3:0 vorn, doch am Ende musste er sich trotzdem mit 3:4 geschlagen geben.

Hat Ron Meulenkamp (35) für den Sieg absichtlich einen fahren lassen? © Kieran Cleeves/PA Wire/dpa

"The Bomb" - so der Spitzname von Meulenkamp - quittierte den frustrierten Abgang auf der Bühne nur mit einem Schulterzucken und hat sich bislang nicht zu den Stinkbomben-Vorwürfen geäußert.

Es handelt sich allerdings nicht um den ersten Furz-Eklat beim Darts. Bereits 2018 bezichtigte der Niederländer Wesley Harms (39) den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson (53) im Rahmen des Duells beim Grand Slam of Darts einer Pups-Attacke.

Der Schotte breitete damals ebenfalls den Mantel des Schweigens über die vermeintliche Geruchsbelästigung, der Stunk-Fall blieb somit ungelöst.

Webster konnte den Mief-Zwist am Tag darauf immerhin schon wieder mit Humor nehmen.

In den sozialen Netzwerken kündigte er scherzhaft einen Auftritt im Ganzkörper-Schutzanzug an und erklärte, dass er vor seiner Partie am Donnerstagabend Bohnen, eingelegte Zwiebeln sowie indisches Curry gegessen habe.