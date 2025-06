Darts-Party mit Haken: Setzt Littler jetzt "keinen Fuß mehr auf deutschen Boden"?

Das deutsche Team spielt beim World Cup of Darts groß auf, aber die Zuschauer sorgen mit Buhrufen und Pfiffen für Kritik.

Von Florian Mentele

Frankfurt am Main - Martin Schindler (28) und Ricardo Pietreczko (30) schreiben beim World Cup of Darts aktuell ihr eigenes Sommermärchen: Nach dem phänomenalen Sieg gegen den haushohen Favoriten aus England folgte am Sonntag der dramatische Einzug ins Halbfinale gegen Australien. "Die Welt zu Gast bei Freunden" gilt in der Frankfurter Eissporthalle aber nur bedingt.

Alles in Kürze Deutschland schreibt Darts-Geschichte beim World Cup

Pfiffe und Buhrufe gegen deutsche Gegner

Experten kritisieren das Verhalten des Publikums

Schindler verurteilt Pfiffe gegen deutsche Gegner

Deutschland trifft im Halbfinale auf Nordirland Mehr anzeigen

Luke Littler (18) war gar nicht glücklich über die Pfiffe gegen ihn und sein Team beim World Cup of Darts. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa Denn das Publikum fiel wie zuletzt in Riesa und München mit penetranten Pfiffen und Buhrufen in Richtung der deutschen Gegner auf. Während Luke Humphries (30) die störenden Geräusche größtenteils weglächelte, reagierte Weltmeister Luke Littler (18) ein ums andere Mal sichtlich angefressen auf die Zuschauer. Bei den Experten des belgischen Senders VTM sorgte das Verhalten des Publikums daher für harsche Kritik: "Stell dir vor, du bist Luke Littler. Er ist noch sehr jung, wird eigentlich überall gefeiert, aber hier in Deutschland von Anfang bis Ende ausgebuht", stellte Ex-Profi Erik Clarys (56) fest. "Das beeinflusst dein Spiel. Du willst nur noch nach Hause, weit weg." Darts "Keine Ahnung, was die machen": Darts-Stars feuern gegen Spieler-Gewerkschaft Kollege Rudy Lanssens (63) setzte sogar noch einen drauf: "So etwas passiert in Belgien nicht, jedenfalls nicht so offensichtlich und unsportlich. Es würde mich nicht wundern, wenn Luke Littler keinen Fuß mehr auf deutschen Boden setzt." "Dieses Verhalten geht eindeutig zu weit. Die PDC muss dringend eingreifen, das ist völlig inakzeptabel", forderte der 63-Jährige. Tatsächlich hat "The Nuke" in der Vergangenheit bereits durchblicken lassen, dass er Auftritte in Deutschland aufgrund der Buhrufe vielleicht bald meiden könnte.

Martin Schindler verurteilt Pfiffe gegen deutsche Gegner