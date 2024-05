Neun-Darter und irre Show: Wunderkind Luke Littler gewinnt die Premier League

Luke Littler hat mit einem Neun-Darter und einem irren Finalspektakel die Premier League im Darts als jüngster Spieler gewonnen.

Von Tina Hofmann

London - Vor rund einem Monat feuerte Darts-Schwergewicht Michael van Gerwen (34) kleine Giftpfeile in Richtung Wunderkind Luke Littler. Nun hat der 17-Jährige sämtliche Kritiker zum Schweigen gebracht und die Premier League in einem famosen Finale als jüngster Spieler aller Zeiten in der Londoner O2-World gewonnen.

In den Play-offs der Premier League zeigte Darts-Star Luke Littler (17) einmal mehr seine Klasse und krönte sich zum verdienten Sieger - dem jüngsten aller Zeiten. © IMAGO / Pro Sports Images "The Nuke" besiegte beim Showdown im Finale den aktuellen Weltmeister Luke Humphries (29) mit 11:7. Dabei zauberte er einen astreinen Neun-Darter in einem hochklassigen Finale ans Board. Die Fans in London rasteten standesgemäß richtig aus, die Stimmung war fast so gut wie im legendären "Ally Pally", also dem Alexandra Palace, wo Littler im Januar im WM-Finale Humphries noch unterlegen war. "Das ist für alle Zweifler, es fühlt sich so gut an, zu gewinnen", war das 17-jährige Wunderkind nach seinem Erfolg aus dem Häuschen. Darts Darts-Superstar von Fake-Fans angewidert: "Perverse" schicken "sogar ihre eigenen Kinder" Der Engländer nimmt nicht nur van Gerwen den Titel ab, sondern ist einer der wenigen, die bei ihrer ersten Teilnahme an der Premier League gleich den großen Sieg holen. Vor ihm war das unter anderem dem Niederländer 2015, aber auch Darts-Legende Phil Taylor (63) 2005 oder Gary Andersen (53) 2011 gelungen.

Für den Triumph in der Premier League kassiert Darts-Wunderkind Luke Little rund 323.000 Euro