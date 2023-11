Zu zweideutig für die WM: Darts-Ass muss sich neuen Spitznamen suchen!

Darts-Talent Owen Bates (20) muss bei seinem Spitznamen Hand anlegen. © Screenshot/X/OfficialPDC

Sportlich läuft es für Owen Bates (20) im Moment rund. Der junge Engländer konnte sich kürzlich über die PDC Challenge Tour erstmals für die Weltmeisterschaft qualifizieren und wird somit beim Jahreshöhepunkt im berühmten Alexandra Palace einlaufen.

Seinen aktuellen Beinamen darf das Talent allerdings nicht mit auf die Bühne des "Ally Pally" nehmen. Dabei ist an "The Master" - wie sich der 20-Jährige bisher nannte - auf den ersten Blick eigentlich wenig auszusetzen.

Beim Walk-On wird daraus in Kombination mit seinem echten Namen aber Owen "The Master" Bates, was im Englischen und aus dem Mund des Ansagers verdächtig nach "Owen masturbates" klingt, auf Deutsch also "Owen masturbiert".

Das ist dem Weltverband, der Professional Darts Corporation (PDC), ganz offenbar zu obszön für die anwesenden Fans und das erwartete Millionenpublikum vor den heimischen TV-Geräten, wie sein Ausrüster Loxley Darts auf dem Kurznachrichtendienst X durchblicken ließ.

"Zu heiß fürs Fernsehen", hieß es in dem Post des Herstellers.