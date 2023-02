Schachspieler versteckt Handy auf dem Klo und wird beim Betrug erwischt

Sebes (Rumänien) - Schummeln beim Schach funktioniert am effektivsten per Computer-Betrug. Deshalb nahm ein Schachspieler bei der Nationalen Meisterschaft in Rumänien sein Smartphone zu Hilfe. Allerdings stellte sich Paul-Stelian Mihalache (41) beim Cheating nicht sonderlich clever an und wurde erwischt.